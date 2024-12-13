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13.12.2024 в 10:00

«Купер» предложил пользователям поиграть в «Тайного Санту»

Заказать новогодние подарки можно в приложении

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«Купер» запустил в приложении игру «Тайный Санта» для заказа подарков к Новому году. Каждый участник выступит сразу в двух ролях: Санты, который дарит подарок, и подопечного, который получает презент.

Курьер-купер доставит сюрприз лично в руки адресату в удобное время и место. Если пользователь решит подарить свой подарок лично — курьер привезет его по адресу получателя.

Чтобы сыграть в игру, нужно зайти в последнюю версию приложения «Купер», создать группу и пригласить в нее членов семьи, друзей или коллег — от трех до 200 игроков.

Участники составляют список желаний с подарками и в комментарии отмечают, как и в какое время удобно получить презент. После распределения ролей Санты выбирают и оплачивают подарки, а «Купер» берет на себя их доставку.

«Купер» предложил пользователям поиграть в «Тайного Санту» «Купер» предложил пользователям поиграть в «Тайного Санту» «Купер» предложил пользователям поиграть в «Тайного Санту» «Купер» предложил пользователям поиграть в «Тайного Санту» «Купер» предложил пользователям поиграть в «Тайного Санту» «Купер» предложил пользователям поиграть в «Тайного Санту»

Играть в «Тайного Санту» можно с 13 декабря 2024-го по 31 января 2025 года включительно в любом городе России.

Новый год новогодние подарки купер Тайный Санта
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