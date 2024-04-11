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18+
11.04.2024 в 19:03

«Кухня на районе» получит от своего основного акционера почти 1,1 млрд рублей

«О2О Холдинг» предоставит деньги «Локалкитчен», развивающей бренд, в виде займов

Российская компания «Локалкитчен», развивающая сервис доставки еды «Кухня на районе», получит в этом году 1,09 млрд руб. Деньги в компанию вложит её основной владелец «О2О Холдинг», сообщает «Интерфакс».

Холдинг выделит средства «Локалкитчен» в виде займов. На первый квартал этого года он предоставил компании 582,5 млн руб.

«О2О Холдингу» принадлежат 84,72% в «Локалкитчен». В числе других владельцев компании — Алексей Колесников, Кирилл Родин, Антон Лозин и Олег Козырев.

По итогам прошлого года выручка «Локалкитчен» выросла на 19,6% год к году, до 3,26 млрд руб., чистый убыток увеличился на 9,8%, до 1,26 млрд руб.

В феврале этого года «Кухня на районе» объявила о новом позиционировании бренда и запустила рекламную кампанию. Концепция сервиса сфокусирована на комфортном питании в мегаполисе.

Команда «Кухни на районе» также рассказала, как реализовать рекламную кампанию 360°. В рамках неё было создано четыре ролика, запущена медийная и наружная реклама с диджитал-форматами.

Кухня на районе О2О-Холдинг
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