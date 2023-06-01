Детские поделки сменили фото блюд в приложении сервиса «Кухня на районе»

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сервис доставки еды «Кухня на районе» предложила детям сотрудников представить авторское видение и прочтение своих любимых блюд в приложении.

Как рассказали Sostav в компании, юные художники вместе с педагогом смастерили поделки позиций из меню во время мастер-класса, который прошёл в офисе компании. Иллюстрации получившихся творений теперь заменяют оригинальные фото блюд в специальной подборке ко Дню защиты детей в приложении «Кухня на районе».

Специальная подборка будет доступна в приложении сервиса с 1 по 3 июня. В неё вошли:

Сырники со сметаной и клубничным соусом — любимое блюдо Насти (4 года);

Сосиска в тесте — любое блюдо Алеси (6 лет);

Пельмени домашние со сметаной — любимое блюдо Егора (5 лет);

Молочные сосиски со спагетти — любимое блюдо Вовы (7 лет).

Ребята также придумали к своим творениям фантастические истории и нарисовали рисунки. «Нашим проектом мы хотели подарить детям коллег самые яркие эмоции и дать возможность стать частью большой истории нашей компании», — пояснили в компании.