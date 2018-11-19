Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+1
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Крупные онлайн-ритейлеры компенсируют покупателям рост НДС

19.11.2018 в 11:25

Разницу в стоимости на заказы, оформленные в декабре и полученные в январе, оплатят сами интернет-магазины

Depositphotos

Онлайн-ритейлеры сохранят цены на заказы, оформленные до нового года и полученные после, несмотря на то, что с 2019 года НДС вырастет с 18% до 20%. Суммарные затраты продавцов на покрытие разницы составят порядка 400 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

Интернет-заказы, оформленные в предыдущем году, продолжают приходить еще дней 10 после Нового года, а бывает, и дольше. При этом 95% их них оформлены с оплатой при получении — на предоплаченные заказы приходится менее 5%. Покрытие покупательских расходов, возникших в связи с повышением НДС, является вынужденной мерой для онлайн-ритейлеров.

«Сложно представить себе интернет-магазин, требующий дополнительные 2% с покупателя при выдаче товара», — отметил Соколов.

«Стоимость заказов, оформленных перед Новым годом с предоплатой или без, не изменится при получении в январе», — обещает представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.