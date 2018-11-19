Крупные онлайн-ритейлеры компенсируют покупателям рост НДС

Онлайн-ритейлеры сохранят цены на заказы, оформленные до нового года и полученные после, несмотря на то, что с 2019 года НДС вырастет с 18% до 20%. Суммарные затраты продавцов на покрытие разницы составят порядка 400 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

Интернет-заказы, оформленные в предыдущем году, продолжают приходить еще дней 10 после Нового года, а бывает, и дольше. При этом 95% их них оформлены с оплатой при получении — на предоплаченные заказы приходится менее 5%. Покрытие покупательских расходов, возникших в связи с повышением НДС, является вынужденной мерой для онлайн-ритейлеров.

«Сложно представить себе интернет-магазин, требующий дополнительные 2% с покупателя при выдаче товара», — отметил Соколов.

«Стоимость заказов, оформленных перед Новым годом с предоплатой или без, не изменится при получении в январе», — обещает представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.