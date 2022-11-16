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16.11.2022 в 10:53

Кристина Лайус возглавила коммуникации «СберСеллера»

Она будет отвечать за выстраивание коммуникаций с владельцами инвентаря по направлению медиа и смежным индустриям

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Кристина Лайус

Кристина Лайус заняла пост директора по развитию партнёрских отношений и коммуникациям «СберСеллера». Об этом Sostav сообщили в сейлз-хаусе Сбера.

В новой должности Лайус займётся выстраиванием коммуникаций с владельцами инвентаря по направлению медиа и смежным индустриям, пояснили в компании.

До назначения Лайус занимала позицию коммерческого директора в рекламном агентстве DA!Skipper, отвечая в том числе за стратегическое планирование кампаний и оценку возврата инвестиций рекламодателя в диджитал.

Кристина Лайус более 10 лет работает в рекламной индустрии. Она начала карьеру в группе Mail.ru (VK). С 2016 года Лайус работала в компании «Газпром-Медиа — Диджитал» на позиции директора по работе с ключевыми клиентами. В сферу её обязанностей входило эффективное взаимодействие с рекламодателями и агентствами.

Наталья Дмитриева, СЕО, «СберСеллер»:

В сейлз-хаусе растёт количество партнёров, а структура направлений становится более сложной и разнообразной. В связи с этим к нашей команде присоединилась Кристина, перед которой стоит сложная и очень амбициозная задача — сделать коммуникацию с партнёрами доступнее и эффективнее. Знаю её как сильного профессионала с большим опытом работы, и верю, что она справится с намеченными целями.

Кристина Лайус, директор по развитию партнёрских отношений и коммуникациям, «СберСеллер»:

Я рада стать частью команды «СберСеллера», с которой мы вместе нацелены достичь максимального результата. Уверена, что мой разносторонний опыт, ценная экспертиза и дружеские отношения с индустрией помогут общему делу — стать ключевым игроком на диджитал-рынке.

СберСеллер Кристина Лайус
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