Криштиану Роналду запустил YouTube-канал и установил рекорд по скорости получения подписчиков

Любое появление португальского футболиста Криштиану Роналду в социальных сетях и на любых других онлайн-платформах вызывает невероятный интерес. На этот раз спортсмен всколыхнул интернет-пользователей запуском собственного YouTube-канала.

Своим появлением на видеохостинге футболисту удалось побить сразу несколько рекордов по скорости набора подписчиков. На канал португальца UR Cristiano буквально за один час подписались 1 млн человек, а через сутки количество подписчиков превысило 10 млн. В настоящий момент, спустя 3 дня после запуска, на официальный канал Криштиану Роналду подписано 37,9 млн человек, футболист уже опубликовал 19 видео.

Интересно, что своего давнего соперника Лео Месси, Криштиану обошел и тут — на канал аргентинца, который был запущен почти 20 лет назад, подписано всего 2,83 млн человек.

В прошлом году Криштиану Роналду тоже установил своеобразный рекорд, первым в мире набрав 600 млн подписчиков в Instagram (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). На страницу Лионеля Месси тогда были подписаны 482 млн пользователей.