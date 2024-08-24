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18+
24.08.2024 в 11:40

Криштиану Роналду запустил YouTube-канал и установил рекорд по скорости получения подписчиков

Всего за час на него подписались 1 млн человек, а за первые сутки — 10 млн

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Любое появление португальского футболиста Криштиану Роналду в социальных сетях и на любых других онлайн-платформах вызывает невероятный интерес. На этот раз спортсмен всколыхнул интернет-пользователей запуском собственного YouTube-канала.

Своим появлением на видеохостинге футболисту удалось побить сразу несколько рекордов по скорости набора подписчиков. На канал португальца UR Cristiano буквально за один час подписались 1 млн человек, а через сутки количество подписчиков превысило 10 млн. В настоящий момент, спустя 3 дня после запуска, на официальный канал Криштиану Роналду подписано 37,9 млн человек, футболист уже опубликовал 19 видео.

Интересно, что своего давнего соперника Лео Месси, Криштиану обошел и тут — на канал аргентинца, который был запущен почти 20 лет назад, подписано всего 2,83 млн человек.

В прошлом году Криштиану Роналду тоже установил своеобразный рекорд, первым в мире набрав 600 млн подписчиков в Instagram (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). На страницу Лионеля Месси тогда были подписаны 482 млн пользователей.

YouTube Криштиану Роналду
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