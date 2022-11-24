Креативный директор Gucci Алессандро Микеле покинул компанию

Итальянский модельер Алессандро Микеле ушёл с поста креативного директора Gucci. Преемника дизайнера компания пока не назвала, сообщает Reuters.

Причиной ухода называют разногласия с топ-менеджерами. Алессандро Микеле не смог удовлетворить требования руководства кардинально сменить «вектор развития» люксового бренда и совершить «решительный сдвиг» в сфере дизайна. Микеле, прокомментировав свой уход, сказал, что иногда «пути расходятся из-за разных точек зрения, которые могут быть у каждого».

В свою очередь председатель и главный исполнительный директор Kering (владеет Gucci) Франсуа-Анри Пино назвал пребывание Микеле на посту креативного директора Gucci «выдающимся моментом» в истории бренда.

Алессандро Микеле назначили креативным директором Gucci с января 2015 года, до этого он работал в компании на протяжении 13 лет, руководя мужским направлением. Как рассказал источник издания, причиной ухода дизайнера могли стать замедленные темпы развития: в последнее время Gucci начал отставать от своих конкурентов.

Ранее Lyst посчитал, что самым популярным брендом в мир стал Balenciaga, потеснив прежнего лидера Gucci.