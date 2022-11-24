Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Altcraft Platform
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.11.2022 в 07:20

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле покинул компанию

Бренд намерен сменить вектор развития

1
Алессандро Микеле

Итальянский модельер Алессандро Микеле ушёл с поста креативного директора Gucci. Преемника дизайнера компания пока не назвала, сообщает Reuters.

Причиной ухода называют разногласия с топ-менеджерами. Алессандро Микеле не смог удовлетворить требования руководства кардинально сменить «вектор развития» люксового бренда и совершить «решительный сдвиг» в сфере дизайна. Микеле, прокомментировав свой уход, сказал, что иногда «пути расходятся из-за разных точек зрения, которые могут быть у каждого».

В свою очередь председатель и главный исполнительный директор Kering (владеет Gucci) Франсуа-Анри Пино назвал пребывание Микеле на посту креативного директора Gucci «выдающимся моментом» в истории бренда.

Алессандро Микеле назначили креативным директором Gucci с января 2015 года, до этого он работал в компании на протяжении 13 лет, руководя мужским направлением. Как рассказал источник издания, причиной ухода дизайнера могли стать замедленные темпы развития: в последнее время Gucci начал отставать от своих конкурентов.

Ранее Lyst посчитал, что самым популярным брендом в мир стал Balenciaga, потеснив прежнего лидера Gucci.

Gucci
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.