В России впервые законодательно закрепят понятие «креативные индустрии» 

Министерство культуры России представило законопроект, который создаст условия для развития креативных индустрий. Об этом Sostav рассказали в комитете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Законопроект вносит поправки в закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

В пояснительной записке говорится, что в большинстве экономически развитых стран доля людей, создающих товары или услуги, в которых определяющую роль играют результаты творческого труда, достигла 12−15%, а доля в национальных валовых продуктах — 10−20%. В России же объем креативного предпринимательства не превышает 2,5% ВВП, доля занятых в творческих профессиях — 4,5%.

Министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила, что российское законодательство впервые характеризует сферу креативных индустрий и закрепит понятия, необходимые для ее развития.

Ольга Любимова, министр культуры РФ: Уже есть понимание, по каким направлениям креативные индустрии будут развиваться. Это повышение конкурентоспособности отечественных творческих продуктов, поддержка креативных предпринимателей, акцент творческих решений на популяризацию культурного наследия нашей страны, развитие современных цифровых технологий для создания творческих продуктов.

Законопроект связывает определение креативных индустрий с наличием интеллектуальной собственности. Так, к креативным индустриям предложено отнести предприятия, значительную долю расходов которых составляет оплата труда творческих специалистов, то есть вложения в производство нематериальных активов.

Также критерием может стать доля дохода, полученного от распоряжения интеллектуальной собственностью. В РСПП отмечают, что это «позволит не спорить о том, кто именно заслуживает льгот и преференций». Бизнесы с высокой долей интеллектуальной собственности на балансе также могут быть внесены в реестр.

«Это позволит государству развивать инфраструктуру креативного предпринимательства в форматах государственно-частного партнерства, вводить специальные налоговые режимы, различные льготы, субсидии и преференции для предпринимателей или организаций, создающих новый экономический ресурс на основе интеллектуальной собственности», — отмечают в РСПП.

Управляющий партнер DPG Russia и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алена Кремер отмечает, что креативные индустрии остро нуждаются в заемных средствах, но зачастую не могут подтвердить капитализацию компании на основе оценки интеллектуальной собственности.

Алена Кремер, управляющий партнер DPG Russia, вице-президент АКАР: Сегодня в нашей индустрии рекламы и маркетинговых коммуникаций очень трудно разобраться, что в действительности есть за душой у каждого конкретного участника рынка. С появлением реестра субъектов творческого предпринимательства рынок легализуется и, само собой, от этого выиграют не только профессионалы, но и потребители наших продуктов и услуг.

Кремер уверена, что новый законопроект создает предпосылки для развития рынка финансовых услуг и укрепляет позиции в том числе небольших креативных агентств.

Ранее Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям предложил создать специальный агрегатор для комплексной фиксации рекламных кампаний как объектов исключительного права.