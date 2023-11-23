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18+
23.11.2023 в 11:58

Сомневальщик посеял сомнения в абонентах Tele2 Kazakhstan насчет групповых подключений

Но Стражи выгоды их развеяли

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В городе появился новый супер-злодей — Сомневальщик. Он сеет в абонентах Tele2 Kazakhstan сомнения ровно в тот момент, когда они уже собираются подключить услугу «Выгодно вместе». Сомневальщик нашептывает им те минусы групповых подключений, которые когда-то существовали на рынке: «А если потеряете свой тариф? А если один из группы не заплатит, то все окажутся без связи?». И пусть это уже не соответствует действительности, зерно сомнений уже дало свои всходы. Рука абонентов замирает над кнопкой «подключиться». Они вот-вот лишатся выгоды. Однако ситуацию спасают Стражи выгоды Tele2 Казахстан. Они спешат к месту невыгодности и прогоняют Сомневальщика.

Tele2 Kazakhstan решил напомнить абонентам о том, что у них существует услуга «Выгодно вместе» — все, кто объединяется в группы, получают дополнительную скидку до 20%. Стражи выгоды развеивают сомнения абонентов:

  • тариф менять не надо;
  • связь не зависит от чужих оплат.

Антон Сербин, директор по маркетингу Tele2 Kazakhstan:

Услугу «Выгодно вместе» мы запустили достаточно давно, но когда мы взглянули на последние исследования, то были удивлены, что у части абонентов еще остаются барьеры к подключению. Старые ограничения групповых тарифов, которые когда-то существовали на рынке, оставили глубокий страх в абонентах. Раньше условия действительно были не очень выгодны. Неудобства перевешивали экономию, и люди к ним не подключались. Но теперь ведь уже все иначе и у Tele2 существует возможность группового подключения, которая выгодно отличается от других операторов.

Мы решили: нам необходимо четко и доступно донести до наших абонентов, что сейчас их сомнения не оправданы. И мы создали коммуникацию, в которой развеяли старые представления людей о групповых подключениях и показали, насколько они могут быть выгодны. Получилось эпично!

Состав творческой группы

Tele2 Kazakhstan (клиент):

Антон Сербин — директор по маркетингу
Арина Гондарева — старший менеджер по интегрированным коммуникациям
Валентина Андреева — менеджер по маркетинговым коммуникациям
Гульжан Бекбаганбет — ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям

MсCann Moscow & McCann Almaty (агентства)

Hype Production (продакшен)

Tele2 Tele2 Kazakhstan Выгодно вместе
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