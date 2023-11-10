Out of the box thinking: как прокачать креативное мышление для работы в рекламе

Out of box thinking или, если дословно, «думать вне коробки» означает мыслить нестандартно. Можно ли ему научиться, так ли важно вдохновение в работе креатора и какие упражнения существуют для вызова острого приступа креативности прямо сейчас, Sostav рассказала Евгения Гришечкина, креативный директор Hate Agency .

Больше ремесло, чем творчество

Вдохновение — важная часть творческого процесса. Но если говорить о мире рекламы, работа креатором — это в меньшей степени творчество, а в большей — ремесло.

Ты не вольный творец, а специалист, который и без вдохновения должен уметь закрыть бриф тремя-пятью рабочими идеями. Возможно, они потребуют доработки, но в любом случае знание классических ходов и решений помогут победить любую клиентскую задачу.

Как же накачать мышцу креативности и уметь ей пользоваться даже без вдохновения? Рассмотрим несколько рабочих способов.

1. Насмотренность

Это первый и ключевой навык креативщика! Хотя бы для того, чтобы при решении новой задачи вам не пришлось изобретать велосипед. Дойти самостоятельно до какого-то продукта или решения потребует времени. Имея хороший уровень насмотренности вы сможете сэкономить несколько часов и сразу перейти к следующему шагу.

Насмотренность в креативе хорошо помогает донести свою мысль. Зачастую даже в диалоге мы не на 100% понимаем друг друга. Если к беседе прикрепить референсы (а опыт поможет тебе подобрать подходящие), объяснять станет гораздо проще. Многие люди — визуалы, и хорошо подобранный референс работает лучше, чем пять слайдов с расписанной идеей.

2. Трендвотчинг

Практика регулярного отслеживания новостей и тенденций сферы рекламы помогает креаторам быть гибкими. Тренды могут помочь адаптироваться к изменениям рынка и служить источником вдохновения для создания новых продуктов и услуг.

Я рекомендую сайт adsoftheworld, это как Pinterest для маркетологов. Он ежедневно обновляется кейсами со всего мира. Очень удобно ранжировать публикации по тематике, направлению продукта и формату. Отлично подходит, чтобы смотреть и расширять свой кругозор.

3. Фильмы и книги

В этой сфере можно найти огромное количество советов от коллег как с классическими произведениями, так и с новинками. Ниже подборка фильмов и книг, которые понравились мне больше всего.

Из книг для развития креативного мышления рекомендую «The Strategy and Planning Scrapbook». Это настольная книга для вдохновения, она больше про планирование, но мы в агентстве к ней часто обращаемся.

Фильмы, которые могут помочь креаторам:

Почему мы креативны? (реж. Герман Васке)

Диана Врилэнд: Глаз должен путешествовать (реж. Лиза Иммордино Врилэнд)

Выход через сувенирную лавку (реж. Бэнкси)

Гельветика (реж. Гари Хастуит)

4. Хобби

Любое хобби развивает креативность. Играете ли вы в теннис, вышиваете крестиком, а может, занимаетесь исторической реконструкцией? Неважно. По результатам исследования Кевина Эшлемана, доцента психологии Университета Сан-Франциско, тем, у кого есть увлечения помимо работы, проще наткнуться на какую-то нестандартную аналогию или решение. А еще они более продуктивны в рабочее время. Интересно, что по результатам того же исследования, занятия творчеством приносят больше пользы тем, чья работа никак не связана с креативом.

5. Тренировка нарративного мышления

Нарратив — это повествование о чем-либо, то, чем мы пользуемся каждый день, чтобы рассказать о себе людям. Он превращает переживания в истории, формирующие нашу идентичность. Сочинять истории и таким образом тренировать нарративное мышление рекомендуют Майк Бенвенист и Ангус Флетчер, американские исследователи.

Например, попробуйте представить себе Джульетту в 2023 году. Подробно распишите, чему бы она удивилась в 21 веке, что из еды попробовала в первую очередь и какой бренд одежды пришелся бы ей по вкусу.

6. Настольные игры

Развиваться творчески можно весело и играючи. Настольные игры сейчас — это не только способ скоротать пару часов, но и отличная тренировка креативности. Вот те, что мне нравятся:

«Имаджинариум» — наверное, самая популярная из подборки. У нее есть множество дополнений, а еще теперь можно сыграть онлайн. JackBox Games — целая серия игр с разными механиками. Все они точно позволят весело провести время в компании. Ваше творческое начало разовьют «Смехлыст» и «Бредовуха» Codenames — еще одна популярная настолка, за которой не нужно идти в магазин. Версия есть в диджитал-формате.

Что делать тем, кто уже все испробовал?

Мой личный ТОП-3 лайфхаков, которые помогут расшевелить задремавшую креативность.

Упражнение № 1. В мире рекламы много чего завязано на музыке. Во время мозгового штурма мы с командой делаем каверы и перепевки известных песен или с нуля записываем какие-то треки. Берем продукт, и если совсем ничего не идет, начинаем напевать его на разные мотивы. Вспоминаем известные песни и накладываем на них бренд. Иногда получается прикольно и даже продается.

Упражнение № 2. Это упражнение как раз отлично подходит для тренировки нарративного мышления. Нарезаете две кучки бумажек. На одной — потенциально подходящие персоны, которые могли бы участвовать в новом шоу. Во второй — обязательные элементы этого шоу. Вытягиваешь бумажку, например, с Нагиевым, и обязательный элемент, например, скрипку. Ваша задача придумать шоу, где участвует Нагиев и делает что-то, связанное со скрипкой, а дальше это развивать. Все обязательно уходит в сюр, и это хорошо! Зачастую, чем абсурднее эти предметы, тем вероятнее придумать что-то по-настоящему интересное.

Упражнение № 3. Внутри агентства мы проводим игры «Что? Где? Когда?» Они влияют на логику и скорость мышления. Иногда даже из вопросов про физику можно почерпнуть что-то интересное. Участие в таких играх сложно назвать уникальным лайфхаком, но нам в команде часто помогает генерировать идеи для креативных проектов.

Например, это один из моих любимых вопросов: «Режиссер Николай Евреинов влюбился в юную девушку, которая мечтала стать актрисой, но неизменно проваливалась на прослушиваниях. Тогда влюбленный режиссер взялся помочь. Он сочинил специальное стихотворение:

Вы видели Финляндию в белую ночь?

Полуночного солнца печальную дочь?

Эти сосны, седой тканью мха оплетенные?

Можжевельника веточки темно-зеленые…

Как же помог девушке режиссер?"