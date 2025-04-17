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17.04.2025 в 05:40

«Красный квадрат» запускает собственное книжное издательство

Компания планирует выпускать книги про кино и детскую литературу

«Красный квадрат» запускает свое издательство, которое планирует выпускать книги о телевидении, общественных городских пространствах, а также детскую литературу. Медиагруппа может занять 5% на рынке тематических печатных изданий, сообщает «Коммерсант».

В компании заверяют, что это позволит как диверсифицировать бизнес, так и продолжить развивать собственную экосистему. У компании уже есть собственная дизайн-студия, а также развиваются три направления — книги о телевидении, детская и подростковая литература и профессиональные издания в области городских пространств.

Со следующего года компания начнет работать с внешними авторами. Параллельно идет разработка концепции отраслевого радиопроекта — «Читай-радио», а в рамках проекта «Пространство для чтения» (книжный клуб).

Собеседники на медиарынке считают, что «Красный квадрат» будет развивать формат франшиз, что позволит дополнительно монетизировать выпущенный контент.

При этом «Красному квадрату» в сегменте книг о ТВ придется конкурировать с «Эксмо-АСТ», у которого есть достаточно широкий ассортимент литературы по этой теме, отмечает независимый книжный эксперт Владимир Харитонов: «Если речь о книгах по архитектуре, то тут место, конечно, имеется, но и там есть сильные издательства».

Ранее книжные магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы по поводу демпинга цен и попросили принять меры для защиты конкуренции. В настоящее время через онлайн-площадки реализуется 54,5% всех книг в стране, а разница в ценах с офлайн-магазинами может достигать 30−70%.

Красный квадрат
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