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26.11.2024 в 12:50

КОРТРОС превратил тоску по дому в креативную 3D-кампанию

Рекламу показали в аэропорту Шереметьево в терминале В

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Девелопер КОРТРОС использовал самый большой цифровой экран аэропорта Шереметьево, чтобы напомнить улетающим пассажирам, почему «дома лучше», сфокусировавшись на простом человеческом инсайте: во время путешествий мы невольно сравниваем новые места с домом, и чаще всего это сравнение оказывается в пользу родных пенатов. За подготовку видео материалов отвечало агентство The Clients. Команда проекта поделилась подробностями с редакцией Sostav.

Агентство разработало серию 3D-роликов, где мировые достопримечательности появляются на виртуальной багажной ленте, визуально перекликаясь с преимуществами жилых комплексов. Небоскребы Манхэттена сменяются видами премиального квартала HEADLINER у «Москва-Сити», Париж сравнивается с квартирами в iLove, Лувр уступает место арт-пространствам TATE, а курорты с all inclusive проигрывают инфраструктуре «Равновесия».

Александр Веселов, директор по маркетингу КОРТРОС:

Мы заметили, что даже в роскошных отелях люди часто вспоминают домашний комфорт. Это натолкнуло нас на идею креативной механики: показать знаковые места мира, а затем напомнить о чем-то не менее впечатляющем у себя дома.

Комманда проекта

ГК КОРТРОС (клиент)

Директор управления маркетинга: Александр Веселов
Руководитель отдела стратегического планирования и управления брендом: Дарья Чинянина

The Clients (агентство)

Креативный директор: Иван Дергачев
Директор по работе с клиентами: Мария Чечелова
CG-дженералист: Павел Черник
Motion-дизайнер: Алексей Склизнев
Режиссер монтажа: Алла Склизнева

Видео-реклама The Clients КОРТРОС
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