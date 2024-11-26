КОРТРОС превратил тоску по дому в креативную 3D-кампанию

Девелопер КОРТРОС использовал самый большой цифровой экран аэропорта Шереметьево, чтобы напомнить улетающим пассажирам, почему «дома лучше», сфокусировавшись на простом человеческом инсайте: во время путешествий мы невольно сравниваем новые места с домом, и чаще всего это сравнение оказывается в пользу родных пенатов. За подготовку видео материалов отвечало агентство The Clients. Команда проекта поделилась подробностями с редакцией Sostav.
Агентство разработало серию 3D-роликов, где мировые достопримечательности появляются на виртуальной багажной ленте, визуально перекликаясь с преимуществами жилых комплексов. Небоскребы Манхэттена сменяются видами премиального квартала HEADLINER у «Москва-Сити», Париж сравнивается с квартирами в iLove, Лувр уступает место арт-пространствам TATE, а курорты с all inclusive проигрывают инфраструктуре «Равновесия».
Александр Веселов, директор по маркетингу КОРТРОС:
Мы заметили, что даже в роскошных отелях люди часто вспоминают домашний комфорт. Это натолкнуло нас на идею креативной механики: показать знаковые места мира, а затем напомнить о чем-то не менее впечатляющем у себя дома.
Комманда проекта
ГК КОРТРОС (клиент)
Директор управления маркетинга: Александр Веселов
Руководитель отдела стратегического планирования и управления брендом: Дарья Чинянина
The Clients (агентство)
Креативный директор: Иван Дергачев
Директор по работе с клиентами: Мария Чечелова
CG-дженералист: Павел Черник
Motion-дизайнер: Алексей Склизнев
Режиссер монтажа: Алла Склизнева