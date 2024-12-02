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02.12.2024 в 13:31

В России вырос спрос на корпоративные подарки

Популярностью пользуются адвент-календари и наборы чая

Спрос на услуги по созданию корпоративных подарков в ноябре в России вырос на 83% год к году. Компании заказывают такие презенты для партнёров и сотрудников. Число предложений от мастеров на изготовление подарков также выросло — на 168%. Об этом пишут «Известия».

Популярны адвент-календари, брендированные свечи, диффузоры, саше с персонализированным дизайном и ароматами, канцелярия, чай и мёд с логотипом компании. Также активно покупают футболки и календари со змеёй, которая является символом 2025 года. Бизнес хочет дарить партнёрам не только сувениры, но и эмоции, и старается делать презенты функциональными, персонализированными и запоминающимися.

Например, адвент-календари с несколькими окошками, которые нужно открывать постепенно, позволяют провести с аудиторией больше времени. Наполнение может быть разное — от сладостей до аксессуаров или гаджетов. Такие презенты можно дарить не только на Новый год, но и на другие праздники. Адвент-календари создают крепкую эмоциональную связь, служат достаточно долго и стоят на виду.

Среди других презентов, пользующихся спросом: бутылки для воды, рюкзаки с индивидуальным дизайном, подарочные сумки, косметички, чехлы для ноутбука и другие аксессуары из модной в этом сезоне ткани букле.

Также набирает обороты тренд на корпоративные подарки, которые созданы в сотрудничестве с некоммерческими организациями и благотворительными фондами.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на новогодние подарки 8,5 тыс. руб.

новогодние подарки
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