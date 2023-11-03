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18+
03.11.2023 в 13:30

Крупные российские IT-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных

В ней в том числе определяются подходы к хранению и сбору данных

Входящие в Ассоциацию больших данных (АБД; объединяет в том числе «Яндекс», «Ростелеком», МТС и других крупных игроков) российские IT-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В документе определяются подходы к хранению и сбору данных, а также методики совершенствования системы информационной безопасности. Концепция также предлагает «прозрачный механизм» добровольной оценки соответствия компаний новому стандарту.

В числе ключевых критериев для оценки: процессы организации и управления защитой данных, политики о защите информации, план мероприятий по отработке угроз.

Кроме того, как отмечают в АБД, на оценку влияет то, как в компании выявляют уязвимости, реагируют на внештатные ситуации, тренируют и готовят своих сотрудников и на другие аспекты информационной безопасности.

Как пояснили в ассоциации, операторами аудита могут стать экспертные группы, куда войдут специалисты как самих компаний, так и профильных сторонних организаций.

«По тем направлениям, где итоговая оценка аудита окажется ниже рекомендованной, компании будут работать над повышением эффективности защиты», — подчеркнули там.

Участники АБД намерены завершить работу над концепцией и подписать стандарт в ближайшие несколько месяцев.

IT-компании Большие данные Ассоциация больших данных отраслевой стандарт
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