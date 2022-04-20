Консалтинг отметил массовый спрос на вывод «дочек» российского бизнеса из Европы

Российский бизнес ищет альтернативу европейским странам для размещения своих структур. Релокация может обезопасить компании от рисков попасть под прямые и косвенные санкционные ограничения. Самым популярным направлением сейчас являются ОАЭ, которые не присоединились к санкциям и имеют развитую банковскую инфраструктуру, пишут «Ведомости» со ссылкой на налоговых специалистов из агентств PwC, EY, KPMG и Deloitte. При этом точных названий компаний, которые уже перенесли бизнес в Эмираты, эксперты не называют.

По словам собеседников издания, всё больше компаний отказываются от зарубежных юрисдикций и регистрируются в специальных административных районах (САР). В частности, такие районы появились в 2018 году на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, когда несколько крупных компаний, включая En+ и UC Rusal попали под санкции США. Существование САР позволило полностью перенести бизнес иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. С конца февраля в САР переехали 14 компаний и сейчас там находятся 74 международные компании, заявили изданию в Минэке.

Основными местами размещения структур российского бизнеса за границей долгое время были Кипр, Швейцария, Нидерланды и Великобритания (Лондон). Они работали там же, где и структуры международных групп.

Для трейдерских компаний местонахождение было связано с близостью логистического бизнеса, портов и контрагентов, а для холдингов было важно наличие рядом бирж и обслуживающей инфраструктуры, отметила Ирина Быховская, партнёр ЕY. Продолжение работы из этих стран может обернуться блокировкой активов, счетов, проблемами с фрахтованием судов, страхованием перевозок и другими трудностями, считает она.

Зачастую бизнес при смене места работы выбирает формат, при котором происходит перевод структур с сохранением организационно-правовой формы, добавил партнер PwС Михаил Филинов. Однако такой процесс занимает много времени, поэтому сейчас компании создают новую структуру в другой юрисдикции и перестают использовать старую, пояснил эксперт.

О переносе части своих структур из иностранных юрисдикций в САР уже рассматривали ВТБ, «Сбербанк», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь» и другие. Часть из них не смогла выполнить свои обязательства по кредитам и евробондам и оказалась под угрозой технического дефолта в связи с отказом иностранных банков проводить платежи. Среди таких компаний оказались «Северсталь», РЖД, «Алроса» и «Русгидро».

Кроме того, проблемы возникли из-за отключения ряда российских банков от международной системы межбанковских платежей SWIFT, включая банки «Россия», «Открытие», ВТБ, «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ.

Помимо ОАЭ альтернативными направлениями для релокации бизнеса стали Сербия, Гонконг, Казахстан и Армения.

Эксперты отметили высокий интерес российских компаний к САР и отказ ряда бизнесов от иностранных юрисдикций из-за санкционных рисков. «Раньше наличие иностранной юрисдикции давало плюсы, а теперь оно дает минусы, поэтому многие компании избавляются от них», — заявил Филинов.

«Мы видим значительно возрастающий интерес к переезду в САР. Для многих групп это является достаточно эффективным механизмом, чтобы обезопасить себя от тех сложностей и рисков, которые возникают в европейских странах, а также получить или сохранить не только налоговые, но и правовые и валютные преимущества», — отметил партнёр КПМГ Александр Токарев.

Эксперт также пояснил, что выбор зависит от структуры и функционала компании. САР привлекательнее для переноса холдинговых структур, чем иностранные юрисдикции, а для торговых компаний переезд в такой регион не решит вопросов сотрудничества с зарубежными контрагентами.

В марте 2022 года был принят закон, который смягчил требования к компаниям, которые хотят получить статус международных холдинговых компаний (МХК) и перенести бизнес в САР. МХК должны соблюсти ряд условий (вложить в инфраструктуру региона 300 млн руб., создать там офис и нанять от 15 человек) — тогда им гарантируют до 2036 года пониженные ставки налога на прибыль в виде дивидендов, процентов и роялти, пояснил изданию представитель Минфина.

При этом САР и раньше давали привилегии резидентам. Например, они могут не платить налоги на прибыль от дивидендов при доле в капитале от 15% и на доход от дочерних структур за рубежом, а также имеют другие налоговые льготы. Кроме того, для получения таких льгот МХК должны инвестировать только 50 млн руб.

Самые крупные резиденты острова Октябрьский в Калининградской области — En+, UC Rusal, «Лента», одна из структур группы ПИК, «Фонд общественных интересов», созданный «Яндексом», а также группа подконтрольных структур «Газпромбанка» и холдинговая компания «Совкомбанка». На острове Русский зарегистрированы бизнес акционера «Норникеля» Владимира Потанина «Интеррос», две компании СУЭК и дочерняя структура «Роснефти».