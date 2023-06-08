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08.06.2023 в 14:47

«Микс Россия» объявил о старте приема работ и перезагрузке проекта

Оргкомитет конкурса пересмотрел категории и номинации для участия

С 8 июня начинается новый конкурсный сезон индустриального проекта АРИР — «Микс Россия», сообщили Sostav в пресс-службе. Оргкомитет конкурса пересмотрел категории и номинации для участия: появились инновационные сегменты Retail Media Ad, Audio Ad, Influencer Marketing и другие. Глобальная перезагрузка «Микс Россия» отразит изменения, которые произошли на диджитал-рынке за последнее время.

Конкурс проводится уже в восьмой раз. Прошлогодняя локализация «Микс России» подтолкнула к дальнейшему обновлению. Теперь конкурсные блоки соответствуют рынку и уровню реализации проектов. Ежегодно жюри старается выделять агентства, проекты и компании, способствующие развитию интерактивного рынка рекламы в России.

Яна Чупина, руководитель департамента по медиапланированию и социальным медиа «Билайн»:

Столкнувшись с определёнными трудностями на этапе судейства, хотелось поучаствовать в улучшении конкурса, ведь качество работ было на хорошем уровне. Нужно было структурировать и актуализировать список подкатегорий, учесть изменения на рынке коммуникаций и медиапотребления.

Эксперты конкурса оценят проекты в четырёх группах категорий обновленного формата.

Marketing Communications (Маркетинговые коммуникации). Поскольку группа категорий Channels of communications (каналы коммуникаций) перестала быть актуальной, в ней будут оценивать инструменты цифрового маркетинга (социальные сети, медиаканалы в диджитал), а также их применение для решения конкретных бизнес-задач.

Яна Чупина объясняет, что обновленная структура упорядочит номинации по смыслу. Она отделит заявки, связанные с инструментами и технологиями, от маркетинговых кампаний.

Craft (Мастерство исполнения) С этого года представители рынка интерактивной рекламы могут сфокусироваться на участии в номинациях по web-дизайну и инновационной айдентике в диджитал более предметно и основательно.

Аршак Абгарян, сооснователь креативного агентства Nic’s impact:

«Понятные категории с понятными принципами отбора работ позволят: во-первых, сократить попадание работ не в свои категории (такое очень часто бывало), а во-вторых, уже на этапе оформления заявки увидеть те пункты, на которые имеет смысл сделать основной акцент, чтобы иметь больше шансов на победу.

Creative Use (Креативное использование). Кардинальные изменения связаны с тем, что в условиях большой экспертизы крупных агентств у маленьких команд практически не осталось возможностей быть замеченными и отмеченными в диджитал-конкурсах. Теперь в группе категорий Best Use of Tools (Лучшее использование инструментов) можно продемонстрировать проекты, построенные не только на креативных, но и на контент-решениях. Также дать дорогу молодым агентствам поможет активная работа над группой категорий Creative Use.

Technologies (Технологии). Группа категорий AdTech (Технологии и инновации) является самой молодой в конкурсе, но и к ней возникли конструктивные замечания. Участники, которые работают с передовым и технологичным инвентарем, получили идеальную возможность продемонстрировать свои компетенции в цифровизации бизнеса.

Суммарно для участия в конкурсе доступна 51 номинация. Заявки принимаются до 1 ноября.

АРИР Микс Россия
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