Конфликт с регулятором поставил под угрозу выпуск криптовалюты от Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в федеральный суд Манхэттена заявление, обвинив Telegram в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов в США и за их пределами. Конфликт с регулятором может вновь привести к переносу запуска блокчейн-платформы и выпуска криптовалюты.

Действия Комиссии удивили разработчиков TON, которые старались соблюдать все необходимые правила и законы при разработке и продвижении своего криптовалютного проекта. Команда Telegram направила письмо инвесторам, в котором выразила разочарование решением SEC подать иск о приостановке ICO Telegram, а также несогласие с юридической позицией Комиссии. Компания сообщила, что пытается оперативно решить проблему, чтобы в течение следующей недели предоставить новую информацию.

Напомним, что проект братьев Дуровых должен быть запущен к концу этого месяца, в противном случае им придётся вернуть инвесторам вложенные ими $1,7 млрд. Авторы проекта обещают, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.