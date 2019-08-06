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06.08.2019 в 13:10

Композитор «Симпсонов» подает в суд за увольнение из-за возраста

Альф Клаузен подозревает бывших работодателей в эйджизме

КиноПоиск

Композитор «Симпсонов» Альф Клаузен подал в суд после своего увольнения из многолетнего сериала, сообщает издание Usa Today. Мужчина уже два года не работает с создателями телевизионного шоу.

Как сообщается, 78-летний мужчина в понедельник обратился в Верховный суд с иском о дискриминации по возрастному признаку. Также он считает, что работодателей смутила его возможная инвалидность.

Как пояснил в своем обращении композитор, студия рассталась с ним под предлогом, что им теперь нужна музыка совершенно другого направления. Адвокат Клаузена счел это ложью, поскольку студия наняла более молодого человека. Клаузен работал в телешоу с 1990 года и создал музыку почти для 600 эпизодов сериала.

Симпсоны
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