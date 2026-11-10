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10.11.2026 в 15:30

Компания Влада А4 через суд отменила взыскание 2 млн рублей

С фирмы хотели взыскать исполнительский сбор

Московский арбитражный суд освободил компанию блогера Влада А4 (Владислава Бумаги) — ООО «Бумажная бумага» — от уплаты около 2 млн руб. исполнительского сбора. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительное производство возбудили в июне на основании решения ФНС, причина — задолженность ООО «Бумажная бумага» по налогам в размере 17 млн руб.

В пятидневный срок долг не был погашен, и пристав в начале июля вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Спустя три недели поступила информация о погашении компанией задолженности. «Бумажная бумага» представила в ФНС уточненную декларацию, из которой следовало, что долга нет.

ООО «Бумажная бумага» было создано в июне 2021 года, выпускает картофельные чипсы под брендом Lava-lava. Учредители компании: кипрская A4Group Limited, подконтрольная Владу А4 (45%), Виталиус Паулюс (27,5%) и Алексей Клочков (27,5%). Выручка организации в 2024 году превысила 1,5 млрд руб., убыток составил почти 111 млн руб., в 2025 году выручка была равна почти 152 млн руб., чистая прибыль — больше 86 млн руб.

Суд Влад А4
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