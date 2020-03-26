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18+
26.03.2020 в 12:10

Компания Pirelli отменяет производство и выпуск календаря на 2021 год

Сэкономленные деньги компания переведет на борьбу с COVID-19

Производитель автомобильных шин Pirelli в связи со сложившейся в мире чрезвычайной ситуацией с распространением коронавируса нового типа приняла решение об отмене производства и запуска нового календаря на 2021 год, сообщает пресс-служба компании.

Вместе с другими инициативами компании по борьбе с распространением коронавируса, проект «The Cal» пожертвует €100 тыс. на исследования и борьбу с Covid-19.

Марко Тронкетти Провера, исполнительный вице-президент и генеральный директор Pirelli:

Производство Календаря Pirelli было и раньше приостановлено: в 1967 году, а затем с 1975 по 1983 год. Беспрецедентная чрезвычайная ситуация, связанная с Covid-19, вынуждает нас снова принять такое решение. Мы вернемся к этому проекту, когда придет время, вместе с теми людьми, которые с нами над ним работали.

Календарь Pirelli издается с 1964 года. Изначально это был календарь, предназначенный для подарков партнерам, но постепенно он превратился в важное культурное событие для всего мира. с 1975 по 1983 год календарь не выпускался по причине нефтяного кризиса.

Для календаря снимали: Роберт Фриман, официальный фотограф The Beatles, Ханс Фойер, Норман Паркинсон (портретист британской королевской семьи), Ричард Аведон, Петер Линдберг. Среди знаменитостей, позировавших им: Наоми Кэмпбелл, Софи Лорен, Пенелопа Крус, Наталья Водянова.

Pirelli Коронавирус COVID-19
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