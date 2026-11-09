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09.11.2026 в 15:45

Комитет Госдумы одобрил снижение налоговой нагрузки на анимационные компании

Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о снижении налоговой нагрузки на российские анимационные компании. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки хотят внести в Налоговый кодекс РФ. Предлагается ввести в 2027−2031 годах для производителей мультфильмов ставку по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 3%, ставку по налогу, подлежащему зачислению в региональный бюджет, в размере 0%.

Сейчас базовая ставка налога на прибыль равна 25%: 8% суммы налога направляется в федеральный бюджет, 17% — в региональный.

Инициатива властей позволит анимационным компаниям реинвестировать дополнительную прибыль в замещение иностранного софта и в содание проектов для детской и семейной аудитории. Кроме того, принятие законопроекта позволит ускорить импортозамещение в кинотеатрах, на телеканалах и онлайн-платформах российскими мультфильмами и сериалами и повысит привлекательность отрасли для частных инвесторов.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму законопроект о снижении налога на прибыль для производителей мультфильмов в сентябре.

Госдума Налоги законопроект
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