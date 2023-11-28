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28.11.2023 в 05:40

Комитет Госдумы одобрил рекламу на космической технике

Особую заинтересованность в инвентаре проявляют банки и страховые компании

Комитет Госдумы одобрил законопроект, который позволяет госкорпорации «Роскосмос» размещать наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры. Договоры на установку рекламных конструкций на таких объектах будут заключаться без проведения торгов, сообщает «Интерфакс».

Законопроект, который вносит изменение в закон «О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"», был предложен к обсуждению в октябре. Он наделяет корпорацию правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на космической технике.

Ко второму чтению комитет предлагает расширить возможный спектр коммерческих рекламных услуг в космосе и внести в него такие виды рекламной деятельности как выполнение на заказ различных работ (например, съёмка фильмов, фотографирование объектов и явлений), производство рекламных роликов и обучающих передач, демонстрация продукции и профессиональных навыков, исполнение определенных произведений, исследований.

Прибыль предлагается делить пополам: половина в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина — на формирование специальных резервных фондов «Роскосмоса». По оценке госкорпорации, потенциальный доход от рекламных размещений может превысить 200 млн руб. в год.

Особую заинтересованность в такой рекламе отмечена со стороны крупных российских банков и страховых компаний. «Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода», — говорится в пояснительной записке.

Космос
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