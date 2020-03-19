Банк ВТБ запустил новую креативную концепцию – «Команда ВТБ» — с актерами и спортсменами

Старт идее был дан ещё в новогодней имиджевой кампании ВТБ, в которой Михаил Пореченков, Гоша Куценко и Сергей Бурунов отправились осуществлять мечты людей. Идея получила развитие, и теперь к «Команде ВТБ» присоединились Анна Михалкова, Станислав Черчесов и другие.

У каждого из участников — своя зона ответственности: частные клиенты, малый и средний бизнес, инвестиции и другие банковские продукты. Состав «Команды» будет пополняться, к ней будут присоединяться новые герои. Их миссия — найти наилучшее финансовое решение, чтобы помочь клиенту реализовать любой проект: будь то покупка новой квартиры, ремонт или открытие собственного бизнеса. Разнообразие героев и ситуаций делает новую креативную концепцию одновременно универсальной и уникальной.

Коммуникация стартовала с имиджевого ролика-представления «Команды ВТБ» на ТВ и в интернете, а также на сайте. Затем идея будет поддержана в продуктовых кампаниях банка.

Состав творческой группы:

ВТБ (клиент)

Пономарева Лариса — Руководитель Департамента маркетинга и рекламы

Стерлигова Елена — Руководитель Службы разработки креативных материалов

Пантюкова Светлана — Ведущий менеджер Отдела разработки креативных материалов

Готадзе Алиса — Ведущий менеджер Отдела разработки креативных материалов

VMLY&R (агентство)

Пахомова Александра — Creative group head

Корниенко Александр — Senior art-director

Роман Костюченко — Head of strategy dept

Анна Хрекова — Client Services Director

Алиса Борисова — Account Superviser

Евгений Машинистов — Head of TV Production

Кинокомпания НЕБО

Резо Гигинеишвили — режиссёр постановщик

Владислав Опельянц — оператор постановщик

Мария Ракша — художник постановщик

Сабина Джалалова — художник по костюмам

Игорь Бойко — художник по гриму

Давид Гулордава, Семён Капш — продюсеры

Овез Нарлыев — второй режиссёр