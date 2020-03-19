Банк ВТБ запустил новую креативную концепцию – «Команда ВТБ» — с актерами и спортсменами

Старт идее был дан ещё в новогодней имиджевой кампании ВТБ, в которой Михаил Пореченков, Гоша Куценко и Сергей Бурунов отправились осуществлять мечты людей. Идея получила развитие, и теперь к «Команде ВТБ» присоединились Анна Михалкова, Станислав Черчесов и другие.
У каждого из участников — своя зона ответственности: частные клиенты, малый и средний бизнес, инвестиции и другие банковские продукты. Состав «Команды» будет пополняться, к ней будут присоединяться новые герои. Их миссия — найти наилучшее финансовое решение, чтобы помочь клиенту реализовать любой проект: будь то покупка новой квартиры, ремонт или открытие собственного бизнеса. Разнообразие героев и ситуаций делает новую креативную концепцию одновременно универсальной и уникальной.
Коммуникация стартовала с имиджевого ролика-представления «Команды ВТБ» на ТВ и в интернете, а также на сайте. Затем идея будет поддержана в продуктовых кампаниях банка.
Состав творческой группы:
ВТБ (клиент)
Пономарева Лариса — Руководитель Департамента маркетинга и рекламы
Стерлигова Елена — Руководитель Службы разработки креативных материалов
Пантюкова Светлана — Ведущий менеджер Отдела разработки креативных материалов
Готадзе Алиса — Ведущий менеджер Отдела разработки креативных материалов
VMLY&R (агентство)
Пахомова Александра — Creative group head
Корниенко Александр — Senior art-director
Роман Костюченко — Head of strategy dept
Анна Хрекова — Client Services Director
Алиса Борисова — Account Superviser
Евгений Машинистов — Head of TV Production
Кинокомпания НЕБО
Резо Гигинеишвили — режиссёр постановщик
Владислав Опельянц — оператор постановщик
Мария Ракша — художник постановщик
Сабина Джалалова — художник по костюмам
Игорь Бойко — художник по гриму
Давид Гулордава, Семён Капш — продюсеры
Овез Нарлыев — второй режиссёр