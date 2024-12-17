В России количество туристического жилья на онлайн-агрегаторах выросло в 1,5 раза за год

С начала года количество отелей и других объектов размещения на онлайн-витринах увеличилось на 44%. Таковы данные совместного исследования присутствия российского туристического жилья на агрегаторах, которое провели специалисты платформы Bronevik.com и сервисов МТС Travel и RealtyCalendar.

В 2024 году на сервисы бронирования активнее всего выходили загородные объекты. Количество объявлений о сдаче коттеджей, вилл и глэмпингов на площадках выросло в среднем в 2−2,5 раза.

«Это может быть связано с изменением стратегии таких объектов: ранее они фокусировались на прямых продажах, но, так как путешественники все чаще предпочитают бронировать проживание на агрегаторах, начинают пересматривать подходы», — говорится в исследовании.

Кроме того, аналитики отметили активное наращивание объектов в сегменте апартаментов. В уходящем году их представленность в сервисах бронирования выросла более чем в полтора раза (60%).

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди российских городов по количеству туристического жилья, доступного для бронирования на агрегаторах — по 7% от всех объектов. Также в топе по присутствию на онлайн-витринах такие курортные локации, как Сочи, Анапа, Адлер, Геленджик и Архыз.

Быстрее всего количество объектов онлайн также росло на курортах. Половину топ-10 по темпам прироста туристического жилья на агрегаторах заняли локации Краснодарского края: Сириус, Витязево, Геленджик, Адлер и Анапа.

На первом месте расположился дагестанский Дербент (рост — 97% объектов в онлайне). В этой локации много гостевых домов, которые также заметно нарастили присутствие на агрегаторах в 2024 году (+46%).