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18+
08.09.2021 в 15:36

Kokoc Group купила сервис продвижения объектов недвижимости Na100PRO

В результате сделки группа получила 78% в Na100PRO, 22% — по-прежнему принадлежит одному из руководителей сервиса Игорю Васильеву

Группа маркетинговых компаний Kokoc Group приобрела платформу Na100PRO, которая позволяет управлять продвижением объектов недвижимости на тематических площадках из единого личного кабинета. CЕО компании стал Евгений Максим, руководитель DMP ProfileData, входящей в группу. Сумма сделки не раскрывается.

Приобретение компании из топ-3 партнеров «Яндекс.Недвижимости» поможет группе укрепить свои позиции на рынке и консолидировать новые источники лидов. Девелоперы, в свою очередь, в результате сделки получат комплексную услугу, которая включает автоматизацию рутинных рекламных кампаний и performance-подход.

Проект Na100PRO был участником программы поддержки рынка Kokoc Help, запущенную группой компаний вместе с фондом CapMan и инвестиционным банком Aspring Capital летом 2020 года. Однако сотрудничество не ограничилось менторством или инвестированием, стороны приняли решение о слиянии.

Александр Шокуров, управляющий партнер Kokoc Group:

У решения о покупке есть несколько причин. Первая — макроэкономическая: классифайды постоянно растут в доле и бюджетах. Причина вторая — наша стратегия. Мы уделяем большое внимание партнерству с рынком, а для полноценного развития партнерской сети нужны интересные и эффективные решения. Третья причина — тренд рынка на нишевые продукты и узкоспециализированные сервисы. Сфера недвижимости не исключение. Рано или поздно клиент обращается к сервисам, которые помогают достигать максимальных результатов в его нише.

Евгений Максим, CEO Na100PRO:

Классифайды — ключевой источник лидогенерации с высокими показателями по конверсии. Сервис Na100PRO — одно из самых результативных решений в нише за счет плотной интеграции с площадками и автоматизации настройки и управления кампаниями. В условиях жесточайшей конкуренции за клиента на рынке недвижимости успех определяют технологичность и вектор на продажи. Это объединение — важный шаг в сторону развития продукта, а главное, тренд уже видят наши клиенты и рынок в целом. Мы знаем потребности клиентов и будем развивать сервис исходя из них, формируя новые стандарты эффективности.

Один из руководителей сервиса Игорь Васильев, у которого остается доля в Na100PRO, в объединенной компании будет заниматься вопросами, связанными с технологиями, Евгений Максим — отвечать за операционное управление и взаимодействие с клиентами.

Игорь Васильев, Na100PRO:

Рынок меняется. Мы успеваем технологически, но должны эффективнее продвигать наш инструментарий. У Kokoc Group есть собственный бренд, один из самых весомых в России, и понятные, четкие механизмы продвижения своих сервисов. Мы понимаем, что сделка поможет развить наш продукт. На решение о слиянии повлияло и наличие у Kokoc Group большого количества пакетных технологических решений. Теперь за счет синергии мы сможем улучшить наши результаты.

В ближайших планах обновленного управленческого состава — плотное взаимодействие с рекламными агентствами и выход к зарубежным девелоперам.

Kokoc Group Na100PRO
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