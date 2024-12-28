Кофейный бренд совместно с агентством PHD (Media Direction Group) запустил новую кампанию

Carte Noire обновляет свое позиционирование в рамках новой рекламной кампании. Кофейный бренд с французскими корнями существует в России с 1999 года и завоевывает любовь многих потребителей по сей день. В этом году бренд выпустил новый ролик, в котором уделил особое внимание ценности реализации собственных желаний. Об этом Sostav рассказали представители Media Direction Group.

Михаил Пантелеев, креативный директор MullenLowe: Хотел бы поблагодарить всю нашу команду: клиента, агентство и продакшен — и, конечно, замечательного режиссера-оператора Алексея Куприянова, чья работа помогла по-настоящему оживить идею «Я так хочу». Сотни эскизов, варианты фраз и десятки дублей, наконец, сложились в единый элегантный образ бренда, который, уверен, откликнется в сердцах зрителей и поможет им пробудить страсть к жизни.

Карина Хохлова, руководитель премиального направления Jacobs Douwe Egberts: В ролике мы показываем новую героиню Carte Noire, которая живет полной жизнью и выбирает следовать своим желаниям! Бренд призывает быть искренним, чувствовать и делать то, что действительно нравится, и транслирует имиджевое сообщение: глоток кофе Carte Noire — это возможность прислушаться к себе и проявить страсть к жизни.

Для продвижения новой кампании был использован микс онлайн- и офлайн-медиа, чтобы достичь максимального охвата целевой аудитории и донести суть имиджевого сообщения, в качестве каналов выбраны Digital TV, Digital, а также спонсорские ТВ-заставки.

Состав творческой группы

Jacobs Douwe Egberts (клиент)

Директор по маркетингу JDE Россия: Юля Дубенская

Руководитель премиального направления и развивающихся категорий: Карина Хохлова

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Арканникова

Старший бренд-менеджер бренда Carte Noire: Анастасия Лазарева

Бренд-менеджер бренда Carte Noire: Алена Пащенко

PHD (Media Direction Group)(агентство)

Mullenlowe Moscow (креативное агентство)

Mad Cow Films (продакшен агентство)

Режиссер: Алексей Куприянов