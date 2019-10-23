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18+
23.10.2019 в 18:30

Кофейная симфония: Lavazza перезапустила бренд Qualità Oro и представила креативную кампанию

Звуки каждого этапа производства кофе были преобразованы в симфонический трек

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Итальянская кофейная компания перезапустила на российском рынке бренд Qualità Oro в новой упаковке, а также представила новинку — Qualità Oro в формате растворимого кофе в рамках новой кампании «Идеальная кофейная симфония».

Новый современный дизайн упаковки Qualità Oro наилучшим образом отражает ценности компании, ее стремление к инновациям и приверженность к высоким стандартам качества, а также подчеркивает премиальность и утонченность бренда. Продукт заявлен как «идеальная кофейная симфония в чашке» из-за уникального сочетания различных видов зерен арабики, наполненного фруктовыми нотами и сладким ароматом.

Марко Барбьери, глава отдела маркетинга Lavazza в Восточной Европе:

Для компании Lavazza Россия — это важный стратегический рынок, на котором мы работаем уже много лет. За последние три года рост компании Lavazza составил более 15%, что позволило укрепить наши позиции в сегменте натурального кофе (молотый кофе и кофе в зернах), который является самым быстрорастущим (+7.3% по сравнению с 2018 г.).

С точки зрения тенденций потребления, Россия в последнее время проявляет растущий интерес к качеству продуктов и все большее внимание к премиальным товарам, поэтому мы ожидаем, что потребители положительно воспримут новый Lavazza Qualità Oro, отвечающий как их привычкам, так и интересам. Наша цель — это создание уникального опыта при взаимодействии с брендом, благодаря которому наши покупатели могут проникнуться (прикоснуться к) итальянскими ценностями и насладиться высококачественным кофе.

Идея кофейного бленда как симфонии легла в основу эксклюзивного совместного аудиопроекта бренда Lavazza и знаменитого итальянского звукорежиссера и композитора Кьяры Луццанa.

Чтобы уловить истинную сущность Qualità Oro, Кьяра прошла весь путь кофе от плантаций до момента приготовления, записав звуки каждого этапа создания напитка.

Это увлекательное путешествие привело к созданию музыкального произведения, в которое вошли все записанные звуки: настоящая симфония Qualità Oro.

Симфония состоит из 4 музыкальных глав, посвященных определенному этапу процесса производства кофе.

  • «Происхождение»: Кьяра Луццана отправилась к самым истокам — на плантации Центральной и Южной Америки, где произрастают кофейные зерна. Там были записаны звуки растений, шелест листьев, звуки сбора кофейных ягод — те ноты, которые характеризуют происхождение зерен арабики.
  • «Путешествие»: покинув Южную Америку, кофейные зерна отправляются через Атлантический океан в итальянский порт Генуя. В пути Кьяра собрала звуки волн, шум порта и погрузки джутовых мешков, в которых хранятся зерна.
  • «Бленд»: после того, как кофейные зерна попали на завод Lavazza, их сортируют и очищают. Затем наступает ответственный момент купажирования и обжарки зерен, во время которого Кьяре удалось уловить ноты, характеризующие производство кофе до экспертной дегустации.
  • «Способ приготовления»: финальные аккорды приготовления кофе звучат дома, в кофеварке. Качество бленда проявляется под звон ложек и чашек. Это заключительное созвучие кофейной симфонии Qualità Oro.

Звуки каждой главы были сначала записаны, а затем преобразованы в симфонический трек, который передает качество и уникальность бленда Qualità Oro через звуки, сопровождающие его создание.

LAVAZZA
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