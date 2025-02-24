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24.02.2025 в 11:14

Китайский язык стал вторым по популярности в переводе видео в «Яндексе»

В топ-3 языков также вошли английский и испанский

В январе 2025 года самым популярным у россиян, которые переводят видеоролики в «Яндекс Браузере» с помощью нейросетей, стал английский язык. Вторую строчку занял китайский язык. Далее в списке идут испанский, немецкий, японский, корейский, французский и итальянский языки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Нейросети в «Яндекс Браузере» позволяют по-русски озвучивать видеоролики на иностранных языках и генерировать субтитры с возможностью перевода слов на русский.

В январе 2024 года вторым по популярности в переводе роликов был испанский язык. В начале 2025 года доля переводов китайских роликов в «Яндекс Браузере» увеличилась на 7,2 процентных пункта (п.п.) в годовом выражении, до 27,6%, испанских — снизилась на 7,3 п.п., до 22,7%.

Совокупная доля переводов видео с восточноазиатских языков (китайского, японского, корейского) составила 48,6% от общего количества переводов без учета английского. За год показатель вырос на 5,6 п.п. Доля переводов видео с немецкого языка увеличилась на 2,4 п.п., до 13,3%, итальянского — на 0,3 п.п., до 5,2%, французского — снизилась на 1,1 п.п., до 10,2%.

Также стало известно, что «Яндекс» добавил в свои сервисы технологию синтеза и распознавания башкирской речи, использующую нейросети. Она появилась в «Переводчике», «Поиске» и «Клавиатуре». В 2024 году компания применила технологию для татарского и чувашского языков.

Яндекс.Браузер китайский язык
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