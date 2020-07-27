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27.07.2020 в 16:55

Китайский сервис такси DiDi выходит на российский рынок. Он запустится в Казани

Компанию поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов

Китайский компания DiDi Chuxing (владеет сервисом такси DiDi) начнет работу в России. Первым городом присутствия станет Казань.

С сегодняшнего дня компания открывает центр подключения водителей. Приложение для них уже доступно в Google Play. Комиссия пока составит 5%.

Приход DiDi в Татарстан поддержал президент республики Рустам Минниханов, говорится в сообщении местного Агентства инвестиционного развития. «Выход DiDi на российский рынок обеспечит здоровую конкуренцию, способствующую повышению качества услуг. Другие проекты, которые мы планируем совместно реализовать, основаны на технологическом развитии, экономичном, экологичном и безопасном использовании городских систем жизнедеятельности», — отметила глава ведомства Талия Минуллина.

В Didi Chuxing заявили, что у компании «идеальные условия» для создания новых технологий и развития транспортных услуг — у России и, в частности, у Татарстана «огромный экономический потенциал и про-инновационная политика».

О том, что DiDi уже в августе может начать работу в России, в середине июля писал РБК. Источники издания говорили, что сервис, скорее всего, сначала запустится в Казани. Затем он может появиться в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге — в период с сентября по декабрь нынешнего года.

Казань Татарстан Такси Didi Chuxing
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