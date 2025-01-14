Китайский бизнес стал чаще регистрировать компании в России

В 2022−2024 годах число среднемесячных регистраций юрлиц с участием представителей Китая увеличилось в России в 3,6 раза по сравнению с уровнем 2020−2021 годов, с менее 40 до 135−145. Об этом пишут «Ведомости».

Количество среднемесячных регистраций компаний с учредителями из Киргизии выросло в 2,2 раза, с 20 до 40−45 в месяц, из Беларуси — в 1,7 раза, с 120 до 145−150, из Турции — в 1,5 раза, с 10 до 15−18, из Казахстана — в 1,4 раза, с 20 до 30−35. Также активно регистрируют бизнес в России предприниматели из других дружественных стран: Вьетнама (число оформлений юрлиц увеличилось в 4,5 раза,) Таджикистана (в 2,2 раза), Ирана (в 2,1 раза) и Индии (в 1,5 раза).

Число регистраций юрлиц с иностранцами из недружественных стран снизилось более чем на 60%. С начала 2022 года они зарегистрировали в России свыше 600 новых предприятий. Количество оформлений компаний из офшорных зон (Республика Сейшелы, Британские Виргинские острова, Белиз) упало на 72%.

В 2024 году иностранные учредители регистрировали компании в России на 16% чаще, чем в 2023 году. На повышение интереса нерезидентов к оформлению бизнеса в РФ не повлияли ни санкции, ни шаги по охлаждению российской экономики.

У иностранных предпринимателей вырос интерес к розничной и оптовой торговле, бизнесу автодилеров, административной деятельности и сопутствующим услугам и снизился — к сфере строительства, профессиональной и научно-технической деятельности.