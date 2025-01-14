Спрос на новые китайские седаны в России вырос почти вдвое

В 2024 году предложение новых китайских седанов выросло на 71,1% год к году, а спрос — на 95,2%. Средняя стоимость машины составила 2,4 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Авито Авто».

Лидерами по доле в предложении китайских седанов стали Omoda (22,69%), Chery (21,76%), Geely (19,88%), Changan (18,51%) и Baic (4,73%). По доле в спросе список возглавила Omoda (20,16%), далее следуют Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и Baic (5,43%).

Если говорить о конкретных моделях китайских седанов, то лидерами по доле в спросе оказались Chery Arrizo 8, Omoda S5, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Geely Preface.

Также стало известно, что средняя стоимость нового автомобиля по итогам года в России увеличилась на 0,3% или на 9,5 тыс. руб., до 3,72 млн руб. В 20 регионах цены на машины в декабре по сравнению с январем того же года снизились: в Новосибирской области — на 29%, в Калужской области — на 26%, в Красноярском крае — на 25%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 0,7%.

Заметнее всего средняя цена нового автомобиля выросла в Адыгее (на 15%, до 2,65 млн руб.), Москве (на 9%, до 4,9 млн руб.) и Челябинской области (на 6,2%, до 3,09 млн руб.).