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12.08.2019 в 12:55

Китай готовится выпустить собственный государственный «биткоин»

Китайская цифровая валюта находится в разработке с 2014 года

Depositphotos

В субботу на заседании China Finance 40 Group было объявлено о скором появлении в стране собственной криптовалюты, сообщает издание The Block. Валюта будет носить название CBDC, для нее уже создана архитектура блокчейна.

Как отметил Му Чанчунь, заместитель начальника отдела платежей и расчетов Народного банка Китая (НБК), валюта полностью готова к запуску. Для нее будет задействована двухуровневая операционная структура. Она предпочтительнее для Китая из-за большой территории страны и многочисленности населения.

Му Чанчунь:

Народный банк Китая — верхний уровень, а коммерческие банки — второй уровень. Эта двойная система подходит для наших национальных условий. Он может использовать существующие ресурсы, чтобы поддержать энтузиазм коммерческих банков и плавно ввести в оборот цифровую валюту.

Между тем, глава национальной платежной системы UnionPay Шаофу Цзюнь высказал неуверенность, что государственный «биткоин» поможет в международной торговле. По его мнению, с этим могут быть трудности, ведь многие страны до сих пор не имеют законодательства, позволяющего регулировать оборот цифровых денег.

Китай Криптовалюта цифровая валюта
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