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04.02.2025 в 15:50

Власти Китая заподозрили Google в нарушении антимонопольного законодательства

В отношении компании началось расследование

Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении Google в связи с предполагаемым нарушением компанией антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. Других подробностей не приводится.

Из-за правил кибербезопасности в Китае работа Google в стране ограничена. Заблокированы сервисы Google Maps, Google Play, Gmail и YouTube. Власти КНР ввели ограничения из-за того, что корпорация отказалась выполнять требования по контролю за политически чувствительным контентом.

При этом китайцы пользуются операционной системой Android от Google, а сама корпорация проводит исследования с партнерами из КНР и взаимодействует с технологическими китайскими предприятиями, пишет ТАСС.

Google Китай антимонопольное законодательство
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