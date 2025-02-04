Власти Китая заподозрили Google в нарушении антимонопольного законодательства

Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении Google в связи с предполагаемым нарушением компанией антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. Других подробностей не приводится.

Из-за правил кибербезопасности в Китае работа Google в стране ограничена. Заблокированы сервисы Google Maps, Google Play, Gmail и YouTube. Власти КНР ввели ограничения из-за того, что корпорация отказалась выполнять требования по контролю за политически чувствительным контентом.

При этом китайцы пользуются операционной системой Android от Google, а сама корпорация проводит исследования с партнерами из КНР и взаимодействует с технологическими китайскими предприятиями, пишет ТАСС.