«Это полный дубляж! Простите за мой французский»: KION показал «киножизнь» героя промо платформы

Онлайн-кинотеатр KION (новый продукт экосистемы МТС) запустил рекламную кампанию — главным героем ролика от креаторов Zebra Hero стал француз (Ян Гахарманов), которого преследует переводчик (Денис Колесов). Режиссером видео с множеством отсылок к культовым фильмам (например, к «Джокеру») выступил Сергей Филатов.

Действия ролика разворачиваются в России, где жизнь сентиментального француза напоминает атмосферу классического кино: так, когда герой слышит музыку, он танцует в замедленном действии. Когда ему грустно — непременно начинается дождь. Еще по пятам следует Марк, который озвучивает на русском языке каждое его действие (и не всегда точно).

Кажется, что француз обречен — все вокруг слишком эстетично для реального мира, его никто не понимает. Все дело в том, что он — герой рекламы онлайн-кинотеатра KION, поэтому его жизнь состоит из идеализированных картинок, точно воспроизводящих кадры кинолент. Это подтверждает слоган платформы: «KION. Истории, которые удивляют».

Сергей Костров, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра KION: Целью ролика было выйти за рамки привычных форм промороликов онлайн-кинотеатров: квартира, диван, позитивная молодая пара и мелькающий на их телевизоре экран с контентом. На деле подобные видео не помогают брендам в формировании определенного отличительного образа в глазах аудитории. Мы хотели сделать рекламную кампанию, которая ярко выбивается из общего рекламного потока и запомнится зрителю своей нестандартной формой, интересными сценами и отсутствием навязчивой «продажи» названия бренда и его преимуществ. Ведь любят не за что-то, а просто так!

Кампания стартовала с 1 сентября, для продвижения сервиса будут задействованы несколько каналов: ТВ-ролики на федеральных каналах, креативные элементы в digital-формате, а также наружная реклама в 15 городах России.

Состав творческой группы:

МТС Медиа/онлайн-кинотеатр KION (клиент):

Генеральный директор — Игорь Мишин

Директор по маркетингу — Сергей Костров

Креативный директор маркетинга — Павел Ситников

Исполнительный продюсер маркетинга — Ольга Слободяник

Арт-директор маркетинга — Анна Родимова

Zebra Hero (креатив и продакшн):

Креативный продюсер, сценарист, главный герой ролика — Денис Колесов

Старший продюсер — Анна Бокина

Продакшн-директор — Андрей Пауков

Аккаунт-директор — Лена Самойлова

Креативный директор — Артём Царегородцев

Режиссер, сценарист — Сергей Филатов

Оператор-постановщик — Артур Крейтор

Оператор — Сергей Комаров

Исполнительный продюсер — Андрей Зауралов

Художник-постановщик — Дарья Григорьева

Художник по костюму — Анастасия Суханова

Второй режиссер — Ростислав Ковалевский

Локейшн-менеджер — Денис Иорданов

Режиссер монтажа — Николай Ряховский

Звукорежиссер — Никита Ганькин