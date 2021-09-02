«Это полный дубляж! Простите за мой французский»: KION показал «киножизнь» героя промо платформы

Онлайн-кинотеатр KION (новый продукт экосистемы МТС) запустил рекламную кампанию — главным героем ролика от креаторов Zebra Hero стал француз (Ян Гахарманов), которого преследует переводчик (Денис Колесов). Режиссером видео с множеством отсылок к культовым фильмам (например, к «Джокеру») выступил Сергей Филатов.
Действия ролика разворачиваются в России, где жизнь сентиментального француза напоминает атмосферу классического кино: так, когда герой слышит музыку, он танцует в замедленном действии. Когда ему грустно — непременно начинается дождь. Еще по пятам следует Марк, который озвучивает на русском языке каждое его действие (и не всегда точно).
Кажется, что француз обречен — все вокруг слишком эстетично для реального мира, его никто не понимает. Все дело в том, что он — герой рекламы онлайн-кинотеатра KION, поэтому его жизнь состоит из идеализированных картинок, точно воспроизводящих кадры кинолент. Это подтверждает слоган платформы: «KION. Истории, которые удивляют».
Сергей Костров, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра KION:
Целью ролика было выйти за рамки привычных форм промороликов онлайн-кинотеатров: квартира, диван, позитивная молодая пара и мелькающий на их телевизоре экран с контентом. На деле подобные видео не помогают брендам в формировании определенного отличительного образа в глазах аудитории.
Мы хотели сделать рекламную кампанию, которая ярко выбивается из общего рекламного потока и запомнится зрителю своей нестандартной формой, интересными сценами и отсутствием навязчивой «продажи» названия бренда и его преимуществ. Ведь любят не за что-то, а просто так!
Кампания стартовала с 1 сентября, для продвижения сервиса будут задействованы несколько каналов: ТВ-ролики на федеральных каналах, креативные элементы в digital-формате, а также наружная реклама в 15 городах России.
Состав творческой группы:
МТС Медиа/онлайн-кинотеатр KION (клиент):
Генеральный директор — Игорь Мишин
Директор по маркетингу — Сергей Костров
Креативный директор маркетинга — Павел Ситников
Исполнительный продюсер маркетинга — Ольга Слободяник
Арт-директор маркетинга — Анна Родимова
Zebra Hero (креатив и продакшн):
Креативный продюсер, сценарист, главный герой ролика — Денис Колесов
Старший продюсер — Анна Бокина
Продакшн-директор — Андрей Пауков
Аккаунт-директор — Лена Самойлова
Креативный директор — Артём Царегородцев
Режиссер, сценарист — Сергей Филатов
Оператор-постановщик — Артур Крейтор
Оператор — Сергей Комаров
Исполнительный продюсер — Андрей Зауралов
Художник-постановщик — Дарья Григорьева
Художник по костюму — Анастасия Суханова
Второй режиссер — Ростислав Ковалевский
Локейшн-менеджер — Денис Иорданов
Режиссер монтажа — Николай Ряховский
Звукорежиссер — Никита Ганькин