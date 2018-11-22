Киносеть «Каро» откроет залы в «Меге»

«Каро» откроет десять кинотеатров нового поколения в Москве, Петербурге, Краснодаре, Тюмени и других крупных регионах в течение трех-четырех лет. Ключевым партнером экспансии станут торговые центры «Мега», в которых сеть станет якорным арендатором, сообщили в пресс-службе «Каро».

Первым проектом двух компаний станет мегаплекс «Каро» в Краснодаре, его открытие планируется в конце 2020 года. Тринадцатизальный мегаплекс площадью около 7500 кв. м. будет вмещать 1152 зрителя и станет одним из крупнейших региональных кинотеатров в России. Мегаплекс будет оборудован автоматизированными киосками по покупке билетов и продукции кинобара, супербольшими экранами, высокотехнологичными сидениями, кинобаром самообслуживания, а также залами привилегированного обслуживания BLACK, которые предложат гостям первоклассный опыт просмотра кино и высочайший уровень сервиса с возможностью заказа еды и напитков в зал.

Общий объем инвестиций на открытие новых залов — около 3 млрд руб. «Каро» инвестирует собственные средства и привлекает банковское финансирование.

Сейчас в ТЦ «Мега» нет кинотеатров «Каро», кинотеатры работают только в четырех центрах — трех в Москве и одном в Петербурге, и все они принадлежат «Синема Парку».

Светлана Бурзянцева, руководитель департамента аренды Ingka Centres в России: «Нам будет очень приятно сотрудничать с одной из ведущих киносетей «Каро», ведь «Мега» является пространством для встреч, отдыха и развлечений для миллионов гостей. Уверена, что наши посетители по достоинству оценят сервисы нового мегаплекса «Каро» в «Меге Адыгея-Кубань», а в дальнейшем и в других торговых центрах».

Пол Хет, председатель совета директоров группы компаний «Каро»: «Я очень рад возобновлению сотрудничества с группой компаний Ингка и благодарен за выбор «Каро» в качестве якорного арендатора торговых центров «Мега». Я восхищаюсь высокими международными стандартами ведения бизнеса, которых придерживается компания, а также ее стремлением предоставлять услуги высочайшего уровня. В свою очередь сеть кинотеатров нового поколения «Каро» обеспечивает непревзойденный опыт похода в кино, являясь одной из самых технологичных киносетей на мировом рынке. Посещение торговых центров «Мега» стало неотъемлемой частью повседневной жизни для миллионов российских семей, и мы с нетерпением ждем, когда сможем пригласить их всех в наши кинотеатры».