«Кинопоиск» назвал топ-20 самых популярных проектов 2024 года

Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» подвёл итоги 2024 года. За 12 месяцев аудитория платформы выросла на 30%. В месяц фильмы и сериалы на «Кинопоиске» смотрят 14 млн подписчиков «Плюса». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе сервиса.

Время, которое зрители провели с онлайн-кинотеатром, выросло на 25% в среднем на подписчика. За год один подписчик в среднем смотрит 34,6 тайтлов и 11 спортивных трансляций. Всего подписчики провели за просмотром «Кинопоиска» 4,6 млрд часов.

Аудитория 122 проектов сервиса достигла 1 млн подписчиков. Это в два раза больше, чем годом ранее. Самым популярным проектом стал сериал «Триггер», который за год посмотрели больше 5 млн подписчиков, а общая аудитория проекта за два года превысила 7,5 млн человек. В топ-5 также вошли «Холоп 2», «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли».

В десятку самых популярных фильмов и сериалов на «Кинопоиске» попали «Министерство неджентльменских дел», «Игры», «Внутри убийцы», «Иван Васильевич меняет всё» и «Три кота». В топ-20 также вошли «Маша и Медведь», «Папины дочки. Новые», «Пчеловод», «Иные», «Преступление и наказание», «Последний богатырь. Наследие», «Фишер», «Инспектор Гаврилов», «На автомате» и «Трудные подростки».

Российский контент на «Кинопоиске» в 2024 году посмотрели 87% аудитории. Большую часть смотрения обеспечивают отечественные сериалы.

Выросла аудитория детско-семейного контента в онлайн-кинотеатре — в 2024 году 35% всех пользователей площадки смотрели детский контент. Среди 122 тайтлов-миллионеров больше 50 приходятся на мультфильмы или проекты, которые попадают в категорию семейного кино. В топ-20 по итогам года вошли три мультфильма, в 2023 году в двадцатке не было ни одного мультика.

В числе главных тенденций 2024 года — ориентир онлайн-кинотеатров на большие премьеры и замедление темпов привлечения пользователей в подписку. Стриминги избирательнее подходят к выбору оригинальных проектов, больше фокусируются на крупных премьерах.

У подписок на развлекательные сервисы в России высокий уровень проникновения (больше 50% жителей городов пользуются подписками на онлайн-кинотеатры), рынок начинает замедляться. Стриминги выпускают много франшиз — продолжают и развивают истории, которые показали свой масштаб. Кроме того, онлайн-площадки стараются максимизировать аудиторию каждого проекта, во многом за счёт уже привлечённых подписчиков. Поэтому для онлайн-кинотеатров имеет всё большее значение эффективная система рекомендаций.