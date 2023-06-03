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03.06.2023 в 13:59

«Кинопоиск» покажет шоу UFC The Ultimate Fighter с Конором Макгрегором

Онлайн-кинотеатр получил эксклюзивные права на показ нового сезона проекта на русском языке

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» начал показ супершоу про бойцов UFC The Ultimate Fighter. Новый 31-й сезон эксклюзивно доступен на русском языке по подписке «Яндекс Плюс».

Главными героями шоу стали бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, не снимавшийся в проекте с 2015 года, и один из топовых бойцов MMA Майкл Чендлер. Они будут тренировать команды, состоящие из восьми спортсменов.

В течение двенадцати недель 16 атлетов будут жить и тренироваться под одной крышей. В шоу участвуют как те, кто уже имел опыт выступлений в UFC, так и новички промоушена: по восемь спортсменов в лёгком и легчайшем весе. Всего они проведут 14 боёв навылет — проигравшие покинут шоу.

The Ultimate Fighter выходит с 2005 года и транслируется на канале ESPN и ESPN+. Впервые проект официально доступен для русскоязычной аудитории. У шоу The Ultimate Fighter на «Кинопоиске» две аудиодорожки на русском языке: одну из них подготовил Владимир Антоненко, голос UFC Russia и автор YouTube-канала «Голос Антоненко», вторую — студия Кириллица. Также зрителям доступны оригинальная английская аудиодорожка и русские субтитры.

Первая серия уже доступна для просмотра, новые эпизоды будут выходить каждую неделю до 16 августа, всего их будет 12.

Кинопоиск Конор Макгрегор
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