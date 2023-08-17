Владимир Путин поручил рассмотреть создание Московского международного кинокластера

Президент России Владимир Путин поручил к концу сентября рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии — международного кинокластера. Перечень поручений по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» 30 мая 2023 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории города Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера) и о специальных мерах поддержки резидентов указанной особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов», — указано в поручении.

Доклад президенту должен быть представлен до 30 сентября 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, согласно опубликованному перечню, правительству при участии Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» поручено:

обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката детских анимационных фильмов;

обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 3% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведённой ими анимационной аудиовизуальной продукции;

рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, используемых в производственном цикле киноиндустрии;

представить предложения по поддержке использующих образы героев произведений отечественной детской литературы и мультипликационных фильмов отечественных производителей товаров для детей, в том числе по субсидированию части расходов на развитие производства таких товаров и использование указанных образов.

Срок исполнения — до 30 сентября 2023 года.

В мае во время ​​посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» президент пообещал разработать меры дополнительной поддержки для российской анимационной отрасли в беседе с председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председателем правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлианой Слащёвой.

В частности, обращаясь к президенту с просьбой принять дополнительные меры, Слащёва предложила создать в Москве особую экономическую зону для кино.