Идеальные газоны и кибергусь: «Перекресток» показал заседание тайного общества перфекционистов

Торговая сеть ПЕРЕКРЕСТОК запустила новую кампанию своего сервиса экспресс-доставки. В центре сюжета ролика от креаторов Zebra Hero — съезд тайного общества перфекционистов, стремящихся сделать окружающий мир безупречным. Об этом Sostav сообщила преcc-служба бренда.

Заседание начинается в зале № 1 точно в 11:11, стулья расставлены идеально, у всех участников — аккуратные прически. Но мир сопротивляется — табличка на двери не желает висеть ровно, а люди упорно протаптывают на газонах «народные тропы». Инженерный отдел перебирает различные варианты решений, дойдя даже до идеи создания кибергуся, который может уничтожить нарушителя.

В финале видео перфекционисты находят радикальное решение: если нельзя заставить людей ходить по идеальным маршрутам, надо избавить их от необходимости покидать жилище. Для этого нужно создать «идеальный сервис доставки продуктов от идеального ритейлера».

Евгений Чечеткин, руководитель управления сервиса экспресс-доставки и самовывоза ПЕРЕКРЕСТОК : Сервис экспресс-доставки «Перекрестка» был запущен в апреле 2020 года, в самом начале режима самоизоляции, поэтому такое креативное решение кажется вполне оправданным и реалистичным. Мы хотим, чтобы опыт наших покупателей был максимально позитивным — в этом проявляется наш перфекционизм. А если параллельно у нас получится сделать мир лучше, мы будем только рады.

Как отметили креаторы, при разработке промо сложнее всего было сделать кибергуся реалистичным в ограниченные сроки, создать ощущение «тайности» общества и снять кадры в ночном магазине до его открытия.

Идея тайного общества перфекционистов пришла почти сразу, оставалось продумать инсайт, почему фанаты идеального мира не хотят, чтобы покупатели выходили из дома. Если история понравится зрителям, ритейлер обещает снять ее продолжение.

Ранее ПЕРЕКРЕСТОК установил в витрине магазина в центре Москвы арт-объект из мусора — панно «Тележкин сон» было создано рамках экопроекта #ПЕРЕрождение под кураторством Музея русского импрессионизма и при поддержке компаний «Собиратор» и «ЭКО Технологии».