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18+
02.10.2020 в 18:40

Хью Джекман прорекламировал ботинки. Кроме них на нем ничего не было

Обнаженный актер слишком буквально понял пункт контракта, запрещающий носить вещи других брендов

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Актер Хью Джекман принял участие в съемках нового ролика для обувного бренда R.M. Williams. В нем он сидит полностью обнаженный в кабинете перед исполнительным директором компании, с которой был заключен рекламный контракт. Публикацию в своем аккаунте Instagram актер сопроводил подписью: «Что я могу сказать? Ботинки удобные».

В ролике голый Джекман нахваливает пару черных ботинок челси, пока смущенный менеджер пытается понять, что заставило актера пойти на такой радикальный стриптиз. «Мое слово — моя гарантия. Когда я говорю, что я в игре, я иду ва-банк», — отвечает звезда, уверяя в комфорте ботинок и своей лояльности к бренду.

Идея видео принадлежит студии Maximum Effort Райана Рейнольдса. Реклама высмеивает пункт в партнерских соглашениях, который запрещает амбассадорам носить вещи других производителей.

По словам директора по маркетингу RM Уильямса Мэта Хейворда, такое видение дорогой рекламной интеграции с известными людьми — попытка внести легкость в сложную жизнь мира после пандемии.

Хью Джекман Hugh Jackman R.M. Williams
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