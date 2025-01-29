Хакеры взломали официальный аккаунт Ozon в VK

Злоумышленники взломали официальный аккаунт Ozon во «ВКонтакте». Пользователи получили сообщения от маркетплейса с текстом: «Ozon раздает деньги в честь годовщины». Об этом пишет «Москва 24».

В сообщениях говорилось, что маркетплейс организовал масштабный конкурс призов для подписчиков. Для участия нужно было перейти по ссылке, а для получения денежного приза — оплатить пошлину. В результате хакеры списывали все деньги с карты жертв.

В Ozon подтвердили мошенническую рассылку от имени компании. Злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки маркетплейса во «ВКонтакте» и запустили фишинговую рассылку.

Компания восстановила доступ к аккаунту и удалила сообщения пользователям. Ozon рекомендовал не переходить по ссылкам, если юзеры получили сообщение.