Х5 Media запустил click-out рекламу в приложении «Пятерочки»

X5 Media , рекламное подразделение Х5 Group, добавил новый формат рекламы click-out в приложении торговой сети «Пятерочка». Об этом Sostav сообщили в компании.

Формат позволяет внешним рекламодателям, не являющимся поставщиками Х5, напрямую переводить пользователей с рекламного баннера на свои сайты, получая целевой трафик. По собственным данным компании, аудитория у приложения «Пятерочки» превышает 20 млн человек в месяц.

В Х5 Media отметили, что с запуском формата click-out реклама будет способствовать укреплению позиций retail media, привлекая не только поставщиков товаров, но и компании других категорий. Рекламодатели могут использовать широкий спектр инструментов для продвижения, включая digital-форматы и офлайн-каналы на площадках Х5.

Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media: Мы видим интерес к retail media со стороны не только производителей товаров, но и компаний из других категорий. Click-out — это еще один диджитал-формат, который позволяет не поставщикам торговых сетей взаимодействовать с огромной аудиторией Х5 для привлечения пользователей на свои сайты. Х5 Media обладает колоссальной аудиторией для размещения рекламы — в программе лояльности Х5 на сегодняшний день более 84 млн активных пользователей, это одна из самых больших программ в ретейле.

По данным INFOline, Х5 Group стала лидером российского рынка по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса в 2024-м. Всего в прошлом году покупатели Х5 совершили более 119,5 млн заказов продуктов на дом.