eLama дарит бонусы на рекламу в «Яндекс.Картах»

Теперь в eLama удобно создавать рекламу в «Яндекс.Картах»: сервис стал первым партнером «Яндекса», который интегрировал туда подключение рекламы. За оплату продвижения в «Картах» через сервис можно получить бонус — 45 дней рекламного размещения в подарок.

«Яндекс.Карты» для офлайн-бизнеса

«Яндекс.Картами» ежемесячно пользуются 50 млн человек. И это заинтересованная и активная аудитория: люди ищут различные заведения и выбирают магазины, в которых хотят что-то купить.

Любая офлайн-компания может бесплатно разместиться в «Яндекс.Картах», но для активного привлечения клиентов этого недостаточно. Рассмотрите рекламные возможности «Карт»:

Реклама в «Картах» называется приоритетным размещением. У него много преимуществ:

Преимущества рекламы в «Картах»

Первые места в поиске по «Картам». Это значит, что организации, у которых есть реклама, показываются в поиске выше, чем организации без неё. Первые десять позиций получают 86% кликов (значительную часть целевого трафика), а количество построенных до организации маршрутов увеличивается в среднем на 39%.

Заметные зеленые метки, которые будут привлекать внимание. CTR таких меток на 300% выше, чем у обычных. Это значит, что заходить в карточку вашей компании будут чаще, а вы сможете мотивировать пользователей что-то купить с помощью других рекламных опций «Карт» (о них — далее). Также зелёная метка транслируется в «Яндекс.Навигатор».

Показы в карточках конкурентов, у которых нет рекламы. Это значит, что ваша организация будет показана в карточках похожих компаний, находящихся рядом. При этом в вашей карточке рекламы конкурентов не будет.

Расширенные опции для оформления карточки:

витрина товаров и услуг;

акция;

кликабельная кнопка действия.

Всё это может заменить полноценный лендинг и сразу мотивировать пользователей что-то купить.

Рекламодатели «Карт» платят за дни размещения (90, 180 или 360 дней), а не за клики или переходы на сайт. В «Картах» действует динамическое ценообразование: например, кофейня на окраине города не будет платить за рекламу столько же, сколько кафе в центре того же города.



Учитывая большой охват заинтересованной аудитории, преимущества приоритетного размещения и бонусы от eLama, стоит рассмотреть рекламу в «Картах» как канал продвижения.

Бонус на рекламу в «Яндекс.Картах» от eLama

При оплате любого периода приоритетного размещения в «Яндекс.Картах» через eLama вы получаете 45 дней размещения в подарок. Одно условие: вы не оплачивали приоритетное размещение в «Картах» в течение последних 12 месяцев.

Акция действует до конца сентября 2020 года и суммируется со скидками «Яндекса» на длительное размещение.



Оставить заявку на бонус можно по ссылке.

Дополнительно клиенты eLama получают комплект закрывающих документов, а участники партнерской программы — ежемесячное агентское вознаграждение за рекламу в «Картах» (до 8% от рекламных оборотов клиентов).



Источник данных, использованных в материале, — медиакит «Яндекс.Карт».