Как использовать виртуальный продакшен в рекламной кампании: Yota, Twin3D, Clan и Instinct

Категория телеком — это категория с высокой конкуренцией. Лучшие компании соревнуются за внимание аудитории, вкладывая большие суммы в рекламный бюджет. Рекламные ролики Yota про тариф «Максимум на первый месяц» с цифровыми аватарами получили наивысшую оценку жюри Red Apple. Эта награда стала результатом командной работы Twin3D, Clan, Hoodyakov Production и Instinct . Как удалось создать креативный ролик, Sostav рассказала команда студии продакшена цифровых персонажей Twin3D.

Задача проекта

Кампания Yota ориентирована на поколение цифровых зумеров (от 14 до 24 лет). Это поколение выросло в мире технологий и постоянно взаимодействуют с цифровым контентом. Для них очень важна оригинальность, а также динамические и визуальные эффекты, они привыкли к коротким и вирусным типам контента.

Команда проекта сделала ставку на креативные идеи, совместив оригинальный, визуально привлекательный подход со стандартным способом подачи. Задача проекта — привлечь внимание и обеспечить запоминаемость аудиторией Digital native, привыкшей к коротким, ярким форматам рилсов и сторис.

Анастасия Порубаева, руководитель по бренду и коммуникациям Yota: Выделиться среди Big4 операторов? Выделиться для зумеров, которым надо быстро, ярко и «не как все»? Можно. И чтобы реально сделать это, не привлекая набивших оскомину селебов и вне стандартных сюжетных историй, Yota пошла в сторону новых визуальных решений.

Реализация

Мы использовали креативное визуальное решение, которое позволило донести главный посыл оператора — тариф «не устанавливает границ». Ролик построен на контрастах: эпичные «киношные» кадры, которые символизируют серьезность и важность всего происходящего, моментально трансформируются в съемку на телефон в формате UGC-контента, призывающего отбросить ограничения и взглянуть на привычное с другой стороны.

Реалистичность кадров была реализована методом виртуального продакшена. Для этого все актеры и локации были отсканированы в 3D в высоком разрешении. Далее реальные сцены были воссозданы в виртуальном формате, что позволило легко оперировать всеми движениями камер и пролетов и обеспечить восприятие визуального ряда на уровне эмоций, как в настоящем кино.

Алексей Белокопытов, СЕО Twin3D: Цифровые 3D-аватары актёров — технология, пришедшая из киноиндустрии и в настоящее время активно набирающая популярность в производстве рекламного контента. Оцифровка человека в формате 360° происходит за всего за секунду и с высокой детализацией. После требуется всего несколько дней для подготовки 3D-моделей к CG-продакшену, что супер важно в традиционно коротких сроках производства рекламных креативов. При этом использование аватаров актеров значительно расширяет границы продакшна — можно менять цвета, текстуры, одежду, прически, делать любые спецэффекты и анимации.

Антон Шавкеро, режиссер, автор идеи: Есть одна известная цитата: «Все войны начинались с серьезными лицами». Мы решили взглянуть на это иначе. Представьте людей, занимающихся самыми несерьезными занятиями, но поданными в эпичной и торжественной манере. Пафос, которым обычно окружены великие события, здесь применяется к обыденным и порой даже абсурдным ситуациям. Этот контраст, эта игра на грани гротеска призвана показать, что серьезность — не всегда залог величия. Мы хотим, чтобы каждый увидел и почувствовал эту иронию, ведь в жизни иногда так важно взглянуть на привычное с улыбкой.

«Гиперреализм кадров» стал ключевой идеей производства роликов. Для их создания мы использовали эффектные и динамичные пролёты камеры со сверхширокоугольным объективом, приближающийся к главным героям в движении.

Результаты

Эффективность креатива подтверждена внутренними замерами, которые выявили, что рекламная кампания воспринималась целевой аудиторией как нечто особенное, яркое и забавное, не вызывающее раздражения и усталости от контента, что стало причиной повторного запуска флайта. Проект завоевал «Золото» на фестивале Red Apple 2024 в категории «Креатив — визуальные эффекты и анимация».

Алексей Белокопытов, СЕО Twin3D: Использование цифровых 3D-аватаров актёра работает на привлечение внимания целевой аудитории к рекламным сообщениям, усиливает эмоциональную коммуникацию, особенно в аудитории зумеров. В кейсе для Yota мы пошли еще дальше и оцифровали не только актёров, но и часть локаций, что позволило интегрировать в продакшн полностью цифровые сцены и дополнительно оптимизировать сроки и расходы на производство. Работа над этим проектом для нас стала вдвойне вдохновляющей благодаря синергии наших технологий и творческой реализации от Instinct, Hoodykov production и Сlan.