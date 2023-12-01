Кейс Yota и Media Instinct Group: как увеличить знание о бренде на 30% с помощью VK NFT

В конце августа 2023 года Yota и Media Instinct Group запустили проект с VK NFT. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» создавали для себя аниме-аватары и могли выиграть NFT. В результате 75% участников проекта совпали с целевой аудиторией бренда, а узнаваемость рекламы составила 80%. Подробности Sostav рассказали представители агентства.

Цели

Кампания была активна чуть больше месяца: она работала с 29 августа по 8 октября 2023 года. Команды планировали решить несколько задач:

привлечь больше молодой аудитории — людей в возрасте 14−24 лет;

увеличить знание об услугах и бренде Yota.

Эффективность проекта специалисты измеряли по количеству установок первой части стикерпака, числу созданий аниме-аватаров и количеству выполненных заданий для получения новых стикеров из набора и NFT.

Механика

Целевая аудитория проекта — молодые пользователи «ВКонтакте» в возрасте 14−25 лет, которые «на ты» с технологиями. Для них аниме-аватар — это способ выразить свою индивидуальность, сохранив приватность, объясняет Media Instinct Group. По этой причине команда реализовала проект с помощью VK NFT — сервиса во «ВКонтакте», который позволяет проводить операции с невзаимозаменяемыми токенами. Пользователи соцсети могут привязать к своей странице криптокошелек, установить NFT-аватар или добавить токен на витрину в профиле, а также поделиться своими токенами в посте, истории или личном сообщении.

Во время продвижения Yota команды поэтапно открывали брендированный набор стикеров в чат-боте во «ВКонтакте», который работал в сообществе Yota NFT.

Для стикерпака специалисты разработали образы парня и девушки: их стилизовали под героев из японских мультфильмов. Первую часть стикерпака и приглашение в брендированный раздел Yota в сервисе VK NFT пользователи получали за старт диалога с ботом в сообществе Yota NFT. Этот этап прошли более 1,2 млн пользователей. Их пригласили выполнить новые задания и открыть дополнительные призы.

Первый этап брендированного раздела — создание кастомного аватара с помощью специального конструктора в сервисе VK NFT. Пользователи могли выбрать пол, причёску, глаза, фон и другие индивидуальные параметры. Почти 300 тыс. человек создали аниме-аватар, а 10 тыс. из них поделились им в личном профиле или в историях.

После создания аватара аудитория получала доступ к заданиям двух уровней: «простого» и «легендарного». Их выполнение увеличивало шансы на выигрыш обычного или легендарного токена. Yota разыгрывала 26 тыс. токенов каждую неделю: пользователи могли получить NFT в виде своего персонажа в синей или редкой тёмной стилистике. Они получали уведомления о результатах розыгрыша через чат-бот или пост в сообществе.

В рамках «простых» заданий пользователям было необходимо установить статус, вступить в сообщество Yota NFT и пройти тест, чтобы узнать своего аниме-персонажа. Также была возможность подключить криптокошелек к личной странице во «ВКонтакте». За выполнение этих условий можно было выиграть простой токен синего цвета.

Криптокошелек подключили 50 тыс. пользователей — 16% от всех участников проекта. Около 170 тыс. человек выполнили одно из остальных условий — это больше половины пользователей, которые создали аниме-аватар.

Чтобы выполнить «легендарные» задания, участникам было необходимо стать новым абонентом тарифа Yota или пополнить баланс номера. За выполнение условий аудитории открывались новые стикеры в наборе, а также увеличивались шансы на выигрыш легендарного токена в тёмном цвете.

Если у пользователя на момент розыгрыша был подключен криптокошелек, то выигранный NFT попадал сразу в него. Если криптокошелька не было, бот подсказывал, как его подключить и добавить выигранный токен. Те, кто выиграли токен, также получали задание на открытие финальных стикеров за установку токена на аватар своей страницы во «ВКонтакте». Практически 9 тыс. участников выполнили это условие.

Дополнительное продвижение

Команда продвигала проект во «ВКонтакте» с помощью промокампании с таргетингом на широкую аудиторию. Для этого она запускала рекламу промопоста во «ВКонтакте», создала виджет в разделе «Сервисы» во «ВКонтакте», а также публиковала истории в сообществе Yota NFT.

Итоги

Проект стал первой масштабной интеграцией Yota в сервис VK NFT. Как отмечает агентство, результаты доказывают высокий интерес к спецпроектам с NFT:

первую часть стикерпака, доступную всем пользователям, установили 1,2 млн человек;

аниме-аватары создали почти 300 тыс. пользователей, а 10 тыс. из них поделились аватаром на своей странице во «ВКонтакте» или в историях;

как минимум одно «простое» задание для получения новых стикеров и NFT выполнили 170 тыс. пользователей;

NFT выиграли 152 тыс. человек;

кампания охватила около 31 млн человек.

Кроме того, 75% участников проекта совпали с целевой аудиторией бренда — это молодые люди от 14 до 24 лет. Также команды провели brand-lift исследование. По его результатам, узнаваемость рекламы составила более 80%, а вспоминаемость и знание бренда выросли на 30%.