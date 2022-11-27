«Всем кискам пис», или Как собрать 500 тысяч подписок в Telegram за 2 месяца — кейс «Пятницы!»

В сентябре телеканал Пятница! запустил Telegram-канал «Пацанки Подслушано», в котором за реалити-шоу «Пацанки» можно следить в кружках. За два месяца количество подписчиков аккаунта превысило полмиллиона человек, а средний охват одной публикации превышает 300 тыс. пользователей. Подробностями кейса эксперты телеканала поделились с Sostav.

Инсайт

«Пацанки» — социальное реалити телеканала «Пятница!», в котором девушки с непростыми судьбами пытаются проработать травмы прошлого и изменить свою жизнь. Проект выходит в эфир 7 лет, и за это время у него сформировалась огромная фан-база. Поклонники «Пацанок» постоянно ищут подробности про жизнь участниц, каждый год в сети появляются фанатские паблики проекта.

Чтобы собрать аудиторию фанатов, в 2020 году «Пятница!» запустила телевизионный TikTok-хаус — «Пацанки House». За год TikTok-хаус «Пацанок» набрал свыше 3 млн подписчиков.

В этом году к старту «Новых Пацанок» команда телеканала создала «Пацанки Подслушано» — официальный аккаунт проекта в Telegram, где за реалити можно следить в кружках.

Механика

В «Пацанки Подслушано» контент публикуется ежедневно. Это фрагменты испытаний, не вошедшие в эфир, интервью участниц, их бытовая жизнь и всё, что остаётся за кадром.

Для реализации проекта команда SMM-отдела «Пятницы!» наняла специального контент-редактора, который практически каждый день находился на съёмках с девушками и записывал контент во время и после испытаний.

Наталья Бацуева, руководитель SMM-отдела «Пятницы!»: Главное в работе с пацанками — завоевать их доверие. Они очень дерзкие и своенравные, и чтобы получить максимальную вовлечённость и отдачу в работе, нужно установить с ними эмоциональный контакт, расположить их к себе. Поэтому наш редактор часами общался с девушками за кадром, и только после этого начинались съёмки.

Также участницам выдали телефон без сим-карты (по правилам проекта, девушки не могут пользоваться сотовой связью и интернетом во время съёмок), чтобы они самостоятельно снимали контент в свободное время.

За время проекта было снято больше 5 тыс. единиц дополнительного видеоконтента. Из них уже опубликовано больше тысячи. Каждую неделю в Telegram-канале публикуется примерно 80 единиц уникального контента. «Мы решили публиковать контент именно в кружки, а не загружать отдельными видео, потому что так создаётся ощущение, будто пацанки записывают видео лично тебе», — поясняет Бацуева.

Продвижение

Анонсирование Telegram-канала началось за неделю до старта проекта. В эфире «Пятницы!» запустили ролик и плашку с QR-кодом, который вёл на аккаунт «Пацанки Подслушано». За два месяца код отсканировали 33 тыс. раз.

Пацанки Подслушано быстро заметили крупные телеграм-каналы и блогеры, такие, как Даша Каплан, Аня Покров и другие: они делали репосты и упоминали аккаунт в своих постах. Также команда активно продвигала канал через соцсети «Пятницы!» и группы Пацанок.

Самое большое количество подписчиков пришло через поиск внутри Telegram. Когда стартовал проект, люди начали активно искать любую информацию о новом сезоне, рассказывают представители телеканала. За счёт того, что аккаунт был верифицирован, большинство подписчиков пришли именно в «Пацанки Подслушано».

Наталья Бацуева, руководитель SMM-отдела «Пятницы!»: Мне кажется, секрет успеха нашего Telegram-канала прост: мы дали фанатам ровно то, что они просят. А именно — показали, как пацанки живут за кадром. В предыдущие годы мы делали упор на другой вид контента — например, записывали с участницами короткие постановочные видео, скетчи, липсинки для TikTok и Reels. В Telegram это бы не так эффективно работало. У нас была задача не только дополнять контент выпусков, но и создавать события внутри Telegram-канала. Я считаю, мы отлично с этим справились. Например, в интернете завирусился смешной ролик с одной из участниц, которая настойчиво выпрашивала кефир у съёмочный группы. Этого момента не было и не могло быть в эфире. Но именно он стал одним из главных мемов сезона.

Результаты

За два месяца количество подписчиков «Пацанки Подслушано» превысило 500 тыс. человек. Средний охват одной публикации составляет 300 тыс. пользователей. Самый популярный видео-ролик собрал 680 тыс. просмотров.

Артемий Гладченко, меркетинг-директор телеканала «Пятница!»: Развлекательному контенту очень непросто найти свое место в Telegram. Интерес к нему значительно уступает интересу к новостным и информационным пабликам. Но у «Пятницы!» получается найти правильную интонацию. Так, основной телеграм-канал «Пятницы!» приближается к 100 тыс. подписчиков, в августе мы попали в топ-20 телеграм-каналов СМИ по охватам. «Пацанки Подслушано» — наш второй телеграм-канал, и его быстрый рост показывает, что нам удалось найти правильный формат коммуникации со своей аудиторией.

Состав творческой группы

Идея: Артемий Гладченко, Наталья Бацуева

Руководитель диджитал-спецпроектов: Николай Шамаев

Редактор: Александра Логинова

Редактор: Полина Пухликова

SMM-менеджер: Анна-Мария Мукерия

Руководитель видео-спецпроектов: Димитриос Меркурис