«Лаборатория Касперского» и агентство Deep выпустили реалити-шоу о предпринимателях

«Лаборатория Касперского» и агентство Deep — creative agency выпустили социально значимый проект «Доступно новое обновление» на YouTube-канале Kaspersky Russia, в котором эксперты помогают бизнесменам развивать их дело. Работа над выпусками проекта длилась около 5 месяцев, за это время команда провела ступенчатый отбор участников и подготовила четыре программы с разными предпринимателями. О том, как в формате шоу удалось сохранить реализм и раскрыть тему цифровизации бизнеса, Sostav рассказала команда проекта.
Задачи проекта
Мы поставили перед собой задачу — включиться в глобальный тренд, поддержав малый бизнес, а также показать аудитории предпринимателей, что у «Лаборатории Касперского» есть что сказать и чем помочь малому бизнесу в России.
Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России:
Нам нужен долгосрочный и нестандартный проект, чтобы достучаться до аудитории владельцев малого бизнеса. Такая идея зародилась у нас где-то между первой и второй волной эпидемии. Не один год мы рассказывали потенциальной аудитории покупателей SMB-защиты про киберугрозы, направленные на компании такого размера. Конечно, это же наша основная экспертиза. Но будем честными: чем хуже дела у малого бизнеса, тем меньше его волнует именно кибербезопасность. Для продвижения нашего бренда такой аудитории нужно заходить с чем-то очень полезным. И еще важно, чтобы проект был с юмором.
Поэтому мы приняли ряд важных решений:
- Проект будет давать полезную предпринимателям информацию, но не только вокруг основной экспертизы бренда (то есть кибербезопасности). Инициатива затронет всю тему цифровизации бизнеса, а также общего улучшения бизнес-процессов и бизнес-показателей.
- Материал создаем в формате кейсов. Истории предпринимателей вдохновят других владельцев своего дела.
- Кейсы должны быть в развлекательном формате, ведь юмор творит чудеса.
Условия проекта
Для прокачки предпринимателей мы собрали команду известных экспертов в области маркетинга, предпринимательства, клиентского сервиса и цифровизации бизнеса. Вместе они помогли самым ярким проектам, подавшим заявку на участие и прошедшим отбор.
Все участники проходили многоступенчатый отбор, который начинался с проверки «чистоты» бизнеса. На финальной стадии предприниматели беседовали лично с представителями проекта, чтобы оценить свои силы и возможности сняться в шоу, пройти через «жернова» оценки строгого жюри.
Победители получили не только уникальный опыт, который может помочь вывести бизнес на новый уровень, но и денежный приз на развитие своего дела. По итогам каждой прокачки получился фильм-кейс.
Алёна Сидорова, руководитель проекта «Доступно новое обновление», агентство Deep:
При планировании проекта и подборе экспертов для нас было важно прийти к действительно полезному контенту, дать конкретные инструменты и советы предпринимателям. Зачастую «прокачка бизнеса» в различных шоу сводится к так называемому «инфоцыганству», когда вместо решения реальных проблем владельцы бизнесов получают общие рекомендации: как поверить в себя, начать планировать свой рабочий день и какие книги читать по утрам. Кроме того, и участники проходили тщательный отбор. Особенно помочь хотелось тем, кто старается делать нечто большее, чем просто «купи-продай».
Живые эмоции в кадре и за его пределами
Каждый выпуск шоу — это жаркие дискуссии экспертов, споры, конкретные предложения цифровых инструментов и «прожарки» бизнеса предпринимателей. Все подчинено одной цели — найти новые точки роста и возможности для достижения их целей и реализации амбиций.
Никита Лабутин, руководитель креативной группы «Доступно новое обновление», агентство Deep:
Для нас было важно сохранять максимальный реализм на протяжении каждого выпуска. Мы работали без готового на 100% сценария, некоторые решения появлялись прямо по ходу съемок. В ответ на такое вовлечение с нашей стороны мы получили такой же эффект от героев и экспертов шоу, что существенно добавляло живых эмоций в кадре и за его пределами.
О героях сюжетов и их бизнесе
В шоу приняли участие представители совершенно разных бизнесов из разных городов. Героем пилотного выпуска стал владелец сети сайкл-студий из Москвы. Во втором выпуске главная роль была у предпринимателя из Екатеринбурга, открывшего школу подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Третий фильм рассказывает о предпринимательнице из Белгородской области, которая владеет магазином, а также развивает собственный бренд женской одежды. И еще одним бизнесом, который прокачали эксперты проекта, стала мастерская по производству детских спортивных комплексов из дерева.
Итоги проекта
- 108 заявок на участие от предпринимателей со всей страны;
- больше 1,8 млн просмотров сюжетов проекта на YouTube;
- более 53 миллионов показов, более 240 тыс. кликов в рамках всей кампании.
Уже к середине проекта стало очевидно, что у героев появляются интересные результаты, о которых хочется рассказать отдельно. Поэтому планируется снять продолжение о том, как изменились их бизнес и жизнь. Кроме того, команда думает над новыми сезонами.
Состав творческой группы
«Лаборатория Касперского» (клиент)
Руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России, СНГ и странах Закавказья: Олег Гудилин
Руководитель корпоративных коммуникаций в России, СНГ и странах Ближнего Востока: Михаил Васин
Marketing: Дмитрий Кубаенко
PR: Ольга Боголюбская
Digital Promo: Константин Оринкин
SMM: Зоя Перлова
Deep (агентство)
Управляющий партнер: Алексей Берлов
Руководитель креативной группы: Никита Лабутин
Руководитель проекта: Алена Сидорова
Руководитель отдела реализации: Алексей Зайцев
Менеджер проекта: Ксения Коврижкина
Менеджер проекта: Маргарита Исаева