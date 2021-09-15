«Лаборатория Касперского» и агентство Deep выпустили реалити-шоу о предпринимателях

«Лаборатория Касперского» и агентство Deep — creative agency выпустили социально значимый проект «Доступно новое обновление» на YouTube-канале Kaspersky Russia, в котором эксперты помогают бизнесменам развивать их дело. Работа над выпусками проекта длилась около 5 месяцев, за это время команда провела ступенчатый отбор участников и подготовила четыре программы с разными предпринимателями. О том, как в формате шоу удалось сохранить реализм и раскрыть тему цифровизации бизнеса, Sostav рассказала команда проекта.

Задачи проекта

Мы поставили перед собой задачу — включиться в глобальный тренд, поддержав малый бизнес, а также показать аудитории предпринимателей, что у «Лаборатории Касперского» есть что сказать и чем помочь малому бизнесу в России.

Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России: Нам нужен долгосрочный и нестандартный проект, чтобы достучаться до аудитории владельцев малого бизнеса. Такая идея зародилась у нас где-то между первой и второй волной эпидемии. Не один год мы рассказывали потенциальной аудитории покупателей SMB-защиты про киберугрозы, направленные на компании такого размера. Конечно, это же наша основная экспертиза. Но будем честными: чем хуже дела у малого бизнеса, тем меньше его волнует именно кибербезопасность. Для продвижения нашего бренда такой аудитории нужно заходить с чем-то очень полезным. И еще важно, чтобы проект был с юмором.

Поэтому мы приняли ряд важных решений:

Проект будет давать полезную предпринимателям информацию, но не только вокруг основной экспертизы бренда (то есть кибербезопасности). Инициатива затронет всю тему цифровизации бизнеса, а также общего улучшения бизнес-процессов и бизнес-показателей. Материал создаем в формате кейсов. Истории предпринимателей вдохновят других владельцев своего дела. Кейсы должны быть в развлекательном формате, ведь юмор творит чудеса.

Условия проекта

Для прокачки предпринимателей мы собрали команду известных экспертов в области маркетинга, предпринимательства, клиентского сервиса и цифровизации бизнеса. Вместе они помогли самым ярким проектам, подавшим заявку на участие и прошедшим отбор.

Все участники проходили многоступенчатый отбор, который начинался с проверки «чистоты» бизнеса. На финальной стадии предприниматели беседовали лично с представителями проекта, чтобы оценить свои силы и возможности сняться в шоу, пройти через «жернова» оценки строгого жюри.

Победители получили не только уникальный опыт, который может помочь вывести бизнес на новый уровень, но и денежный приз на развитие своего дела. По итогам каждой прокачки получился фильм-кейс.

Алёна Сидорова, руководитель проекта «Доступно новое обновление», агентство Deep: При планировании проекта и подборе экспертов для нас было важно прийти к действительно полезному контенту, дать конкретные инструменты и советы предпринимателям. Зачастую «прокачка бизнеса» в различных шоу сводится к так называемому «инфоцыганству», когда вместо решения реальных проблем владельцы бизнесов получают общие рекомендации: как поверить в себя, начать планировать свой рабочий день и какие книги читать по утрам. Кроме того, и участники проходили тщательный отбор. Особенно помочь хотелось тем, кто старается делать нечто большее, чем просто «купи-продай».

Живые эмоции в кадре и за его пределами

Каждый выпуск шоу — это жаркие дискуссии экспертов, споры, конкретные предложения цифровых инструментов и «прожарки» бизнеса предпринимателей. Все подчинено одной цели — найти новые точки роста и возможности для достижения их целей и реализации амбиций.

Никита Лабутин, руководитель креативной группы «Доступно новое обновление», агентство Deep: Для нас было важно сохранять максимальный реализм на протяжении каждого выпуска. Мы работали без готового на 100% сценария, некоторые решения появлялись прямо по ходу съемок. В ответ на такое вовлечение с нашей стороны мы получили такой же эффект от героев и экспертов шоу, что существенно добавляло живых эмоций в кадре и за его пределами.

О героях сюжетов и их бизнесе

В шоу приняли участие представители совершенно разных бизнесов из разных городов. Героем пилотного выпуска стал владелец сети сайкл-студий из Москвы. Во втором выпуске главная роль была у предпринимателя из Екатеринбурга, открывшего школу подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Третий фильм рассказывает о предпринимательнице из Белгородской области, которая владеет магазином, а также развивает собственный бренд женской одежды. И еще одним бизнесом, который прокачали эксперты проекта, стала мастерская по производству детских спортивных комплексов из дерева.

Итоги проекта

108 заявок на участие от предпринимателей со всей страны;

больше 1,8 млн просмотров сюжетов проекта на YouTube;

более 53 миллионов показов, более 240 тыс. кликов в рамках всей кампании.

Уже к середине проекта стало очевидно, что у героев появляются интересные результаты, о которых хочется рассказать отдельно. Поэтому планируется снять продолжение о том, как изменились их бизнес и жизнь. Кроме того, команда думает над новыми сезонами.

Состав творческой группы

«Лаборатория Касперского» (клиент)

Руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России, СНГ и странах Закавказья: Олег Гудилин

Руководитель корпоративных коммуникаций в России, СНГ и странах Ближнего Востока: Михаил Васин

Marketing: Дмитрий Кубаенко

PR: Ольга Боголюбская

Digital Promo: Константин Оринкин

SMM: Зоя Перлова

Deep (агентство)

Управляющий партнер: Алексей Берлов

Руководитель креативной группы: Никита Лабутин

Руководитель проекта: Алена Сидорова

Руководитель отдела реализации: Алексей Зайцев

Менеджер проекта: Ксения Коврижкина

Менеджер проекта: Маргарита Исаева