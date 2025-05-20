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20.05.2025 в 13:50

Кейс HAVAL и рекламного агентства Media Wise: увеличение узнаваемости бренда через «Авито»

Как удалось снизить стоимость целевого действия на 29% в рамках медийной кампании

Покупка автомобиля — значимое для потребителя событие. К его выбору аудитория подходит осознанно, с высоким эмоциональным вовлечением. По этой причине маркетологам автобрендов важно выстраивать коммуникации с потенциальным покупателем на каждом этапе воронки: от знания до лояльности. Увеличивать узнаваемость бренда и доносить до аудитории ключевые сообщения помогает медийная реклама.

В 2024 году команда агентства Media Wise ( MEDIA DIRECTION GROUP ) запустила медийные кампании на «Авито» для бренда HAVAL. В результате реклама с фокусом на имидж показала одни из лучших перформанс-метрик по сравнению с другими платформами. Команда проекта рассказала Sostav о механике и результатах кампании.

Цели

Во время кампании, активной в течение 2024 года, команды Media Wise и HAVAL планировали:

  • привлечь как можно больше квалифицированных лидов: договоренностей о тест-драйвах, запросов о предложениях, заявок на автокредиты или бронирования автомобилей;
  • получить Passing Index (PI) — показатель конвертации из клика в старт сеанса на сайте — на уровне 75%, что соответствует внутренним бенчмаркам автомобильного бренда;
  • получить CR — конверсию в качественные заявки — на уровне 0,06%.

Механика

Медийную click-out рекламу HAVAL запустили в начале 2024 года: баннеры с изображениями автомобилей вели на официальный сайт бренда. В рамках флайта рекламировали семь моделей: JOLION, M6, F7, DARGO, H3, H5, H9. Под каждую из них запускали по несколько кампаний с разными изображениями.

В креативах делали фокус на экстерьере и интерьере моделей: рекламные изображения адаптировали под разные форматы имиджевой рекламы. Например, чтобы привлечь еще больше внимания потенциальных покупателей, подключали и наиболее заметные форматы на «Авито»: полноэкранные баннеры в видеоленте, баннер во всю высоту экрана на десктопе и другие. Реклама отображалась как в приложении, так и в мобильной и веб-версиях площадки.

Для привлечения наиболее релевантной аудитории, которая с большей вероятностью конвертируется в клиентов, в рекламе каждой модели автомобиля использовали разные таргетинги. В настройках учитывали социально-демографические характеристики аудитории, список конкурентов, интерес к приобретению новой машины или к автокредитам.

Результаты

По итогам флайта получили метрики в рамках или лучше плана:

  • показатель PI оказался на уровне 75% — в рамках KPI;
  • CR — 0,06%, в рамках KPI.

При этом стоимость привлечения посетителя на сайт и цена целевого действия оказались ниже, чем на других площадках, ориентированных на перформанс-результат:

  • CPVis на «Авито» — на 26% дешевле других платформ;
  • CPA на «Авито» оказался на 29% дешевле в сравнении с другими рекламными каналами, что является лучшим показателем среди площадок, участвовавших во флайте.

Аудитория, которую привлек HAVAL благодаря медийной кампании на «Авито», показала высокие результаты по вовлечению в коммуникацию с брендом:

  • пользователи, которые пришли на сайт автобренда с имиджевой кампании, проводили на странице на 28% больше времени по сравнению с бенчмарками HAVAL;
  • средняя глубина просмотра сайта также оказалась выше на 14%, чем внутренние KPI клиента.

Денис Тарасевич, менеджер по маркетинговым коммуникациям ООО «ХАВЕЙЛ МОТОР РУС»:

В условиях дефицита инвентаря и общего снижения внимания людей к рекламе становится всё сложнее находить релевантную целевую аудиторию и достигать заданных бизнесом KPI.

Сотрудничество с «Авито» в различных форматах помогает нам эффективно контролировать и даже превышать ключевые показатели по всей воронке — как по охвату, так и по активности потенциальных клиентов после клика (post-click) на сайте. Это позволяет достигать целевых показателей CPA и успешно решать поставленные задачи.

Татьяна Ларина, Digital Group Account Director Media Wise:

В 2024 году конкуренция между автомобильными брендами достигла пика. В таких условиях адаптироваться к изменениям на рынке и находить неординарные решения необходимо еще быстрее.

Перед агентской командой стояла задача конвертировать высокий уровень знания бренда в лиды (запись на тест-драйв, запрос предложения, заявка на кредит, выбор авто в наличии и т. д.). Исходя из нее, мы приняли решение действовать через расширение воронки на этапе рассмотрения. Для реализации выбранного подхода мы сконцентрировались на площадках, которые аудитория чаще всего использует на этапе составления своего шорт-листа. Таким образом в наш сплит попал «Авито» как один из основных ресурсов, используемых для подбора автомобилей.

Благодаря гибким возможностям настройки таргетингов мы смогли отфильтровать целевую аудиторию бренда среди разносторонней аудитории площадки как на сайте, так и в приложении. Используя широкий микс форматов — от баннера во всю высоту экрана на десктопе до текстово-графического блока — нам удалось донести до пользователей ключевые USP моделей и рассказать о выгодных предложениях и акциях. Результатом данной работы стало перевыполнение клиентских KPI по качеству и стоимости конверсий и трафика.

Media Wise Haval Avito
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