Кейс HAVAL и рекламного агентства Media Wise: увеличение узнаваемости бренда через «Авито»

Покупка автомобиля — значимое для потребителя событие. К его выбору аудитория подходит осознанно, с высоким эмоциональным вовлечением. По этой причине маркетологам автобрендов важно выстраивать коммуникации с потенциальным покупателем на каждом этапе воронки: от знания до лояльности. Увеличивать узнаваемость бренда и доносить до аудитории ключевые сообщения помогает медийная реклама.

В 2024 году команда агентства Media Wise ( MEDIA DIRECTION GROUP ) запустила медийные кампании на «Авито» для бренда HAVAL. В результате реклама с фокусом на имидж показала одни из лучших перформанс-метрик по сравнению с другими платформами. Команда проекта рассказала Sostav о механике и результатах кампании.

Цели

Во время кампании, активной в течение 2024 года, команды Media Wise и HAVAL планировали:

привлечь как можно больше квалифицированных лидов: договоренностей о тест-драйвах, запросов о предложениях, заявок на автокредиты или бронирования автомобилей;

получить Passing Index (PI) — показатель конвертации из клика в старт сеанса на сайте — на уровне 75%, что соответствует внутренним бенчмаркам автомобильного бренда;

получить CR — конверсию в качественные заявки — на уровне 0,06%.

Механика

Медийную click-out рекламу HAVAL запустили в начале 2024 года: баннеры с изображениями автомобилей вели на официальный сайт бренда. В рамках флайта рекламировали семь моделей: JOLION, M6, F7, DARGO, H3, H5, H9. Под каждую из них запускали по несколько кампаний с разными изображениями.

В креативах делали фокус на экстерьере и интерьере моделей: рекламные изображения адаптировали под разные форматы имиджевой рекламы. Например, чтобы привлечь еще больше внимания потенциальных покупателей, подключали и наиболее заметные форматы на «Авито»: полноэкранные баннеры в видеоленте, баннер во всю высоту экрана на десктопе и другие. Реклама отображалась как в приложении, так и в мобильной и веб-версиях площадки.

Для привлечения наиболее релевантной аудитории, которая с большей вероятностью конвертируется в клиентов, в рекламе каждой модели автомобиля использовали разные таргетинги. В настройках учитывали социально-демографические характеристики аудитории, список конкурентов, интерес к приобретению новой машины или к автокредитам.

Результаты

По итогам флайта получили метрики в рамках или лучше плана:

показатель PI оказался на уровне 75% — в рамках KPI;

CR — 0,06%, в рамках KPI.

При этом стоимость привлечения посетителя на сайт и цена целевого действия оказались ниже, чем на других площадках, ориентированных на перформанс-результат:

CPVis на «Авито» — на 26% дешевле других платформ;

CPA на «Авито» оказался на 29% дешевле в сравнении с другими рекламными каналами, что является лучшим показателем среди площадок, участвовавших во флайте.

Аудитория, которую привлек HAVAL благодаря медийной кампании на «Авито», показала высокие результаты по вовлечению в коммуникацию с брендом:

пользователи, которые пришли на сайт автобренда с имиджевой кампании, проводили на странице на 28% больше времени по сравнению с бенчмарками HAVAL;

средняя глубина просмотра сайта также оказалась выше на 14%, чем внутренние KPI клиента.

Денис Тарасевич, менеджер по маркетинговым коммуникациям ООО «ХАВЕЙЛ МОТОР РУС»: В условиях дефицита инвентаря и общего снижения внимания людей к рекламе становится всё сложнее находить релевантную целевую аудиторию и достигать заданных бизнесом KPI. Сотрудничество с «Авито» в различных форматах помогает нам эффективно контролировать и даже превышать ключевые показатели по всей воронке — как по охвату, так и по активности потенциальных клиентов после клика (post-click) на сайте. Это позволяет достигать целевых показателей CPA и успешно решать поставленные задачи.