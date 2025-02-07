Кейс AVA studio, рецепт рекламного ролика для сети ресторанов

Создать динамичный рекламный ролик для сети ресторанов — для нас легко. Всего лишь нужно проникнуться идеей и «заразить» зрителя любовью к вкусной еде. Об этом гастро-путешествии AVA studio и расскажет сегодня Sostav.
Немного о компании и задачах проекта
«ТОКИО-City» — это современный проект с универсальной кухней. В формате городского ресторана переплетаются элементы японской, итальянской, восточно-европейской, китайской и других кухонь. Сеть насчитывает более 50 ресторанов по стране.
Нашей главной целью было создать рекламный ролик, в котором отражается жизнь ресторана: работа кухни и службы доставки, интерьер, вдохновленный городом и посетители.
При этом было важно придумать концепт, который отразит всю целевую аудиторию и покажет три главных аспекта работы ресторана — кухня, интерьер, доставка. Внедрить как стилистически, так и композиционно слоган ресторана «Как ни крутите — ТОКИО-City».
Лилия Курова, руководитель отдела контента в компании «ТОКИО-City»:
Мы обратились в AVA studio с задачей снять имиджевый ролик для продвижения нашего формата доставки, для повышения узнаваемости бренда. Для нас очень важна быстрая коммуникация и быстрое решение важных вопросов. С AVA studio мы не переживали ни о чем, за исключением некоторых организационных вопросов с нашей стороны. Все совпало: совмещение неона, нашего видения, брендбука и цветов. Получилось достаточно молодежно, но при этом понятно для всей нашей целевой аудитории.
Как мы работали
- Специалисты видеопродакшена получили бриф ипридумали шесть концепций для ролика.
- Представили презентацию с референсами и мудбордами.
- Взяли самый сбалансированный для достижения цели вариант.
- Собрали режиссерскую и продюсерскую (частично) группу и отправились в Питер. Уже там искали локации и оставшуюся часть команды — такое решение позволило уложиться в бюджет.
Оператором на площадке был Арсений Кан, оператор «Майора Грома».
На моменте продакшена использовали специальную тележку. Вместе с ней побывали в нескольких локациях: на кухне ресторана, в зале «ТОКИО-City» и на квартире.
И наконец наступил постпродакшн, и тут тоже не обошлось без приключений! Начнем с конца: финальное изображение города нарисовано CG-художником AVA studio. Графический вылет в окно на вид ночного мегаполиса усиливает сам ролик и дает ассоциацию с неймингом бренда.
Чтобы гармонично подчеркнуть нейминг компании и естественно показать все целевой аудитории за такой короткий хронометраж (25 секунд), мы применили эффект крутящийся камеры.
Отснятый материал был обработан не только с помощью стандартных методов таких, как цветокоррекция и clean-up, также использовали матт-пейнтинг (создание визуальных эффектов) и компьютерную графику (CG) для добавления элементов, недостижимых в реальной съемке.
Так, через ролики получилось передать «голос» компании:
- динамично показать работу ресторана;
- привлечь ключевую целевую аудиторию;
- интегрировать и обыграть слоган компании.
Руслан Низамов, CEO founder AVA studio:
Многие кадры снимали с зеленкой — после добавляли на них изображения. Так команда достигла нужного эффекта. В случае с телефоном — избавились от бликов и преломления изображения, интерфейс приложения сделали крупнее, за счет этого — более читабельным для зрителя.
Решения команды
На любом этапе задачей команды было создание качественного продукта в бюджете клиента. Этим и были обусловлены ключевые решения: отправиться в Петербург, работать с эффектом крутящейся камеры, отрисовать множество кадров для хорошей картинки.
Результат
В итоге получился основной рекламный ролик продолжительностью 25 секунд для диджитал-рекламы и 2 короткие версии по 10 секунд, а также вертикальные версии роликов и пэкшоты.
Состав творческой группы
AVA studio (агенство)
Продюсеры: Арсений Самоделкин, Анна Юрист, Анастасия Горбатенко
Режиссер: Всеволод Чинилов
Второй режиссер: Дарья Румянцева
Оператор-постановщик: Арсений Кан
Механик камеры: Юрий Звездин
Администратор: Олеся Нуштаева
Плейбек/логгер: Антон Иванов
Гаффер: Станислав Герасимов
Долли: Алексей Тетерев, Андрей Мирон
Осветители: Артем Косинов, Денис Аввакумов, Антон Яковлев
Художник-постановщик: Александра Загоскина
Постановщики: Илья Хромов, Денис Стариков
Ассистент художника-постановщика: Полина Клыжко
Фудстилист: Сергей Рабочев
Художник по костюму: Алиса Хафизова
Художник по гриму: Регина Садыкова
Ассистент художника по гриму: Елизавета Чеча
Режиссер монтажа: Дарья Ивко
Актеры: Алексей Коршунов, Игорь Андреев, Ольга Тараканова