Кейс AVA studio, рецепт рекламного ролика для сети ресторанов

Создать динамичный рекламный ролик для сети ресторанов — для нас легко. Всего лишь нужно проникнуться идеей и «заразить» зрителя любовью к вкусной еде. Об этом гастро-путешествии AVA studio и расскажет сегодня Sostav.

Немного о компании и задачах проекта

«ТОКИО-City» — это современный проект с универсальной кухней. В формате городского ресторана переплетаются элементы японской, итальянской, восточно-европейской, китайской и других кухонь. Сеть насчитывает более 50 ресторанов по стране.

Нашей главной целью было создать рекламный ролик, в котором отражается жизнь ресторана: работа кухни и службы доставки, интерьер, вдохновленный городом и посетители.



При этом было важно придумать концепт, который отразит всю целевую аудиторию и покажет три главных аспекта работы ресторана — кухня, интерьер, доставка. Внедрить как стилистически, так и композиционно слоган ресторана «Как ни крутите — ТОКИО-City».

Лилия Курова, руководитель отдела контента в компании «ТОКИО-City»: Мы обратились в AVA studio с задачей снять имиджевый ролик для продвижения нашего формата доставки, для повышения узнаваемости бренда. Для нас очень важна быстрая коммуникация и быстрое решение важных вопросов. С AVA studio мы не переживали ни о чем, за исключением некоторых организационных вопросов с нашей стороны. Все совпало: совмещение неона, нашего видения, брендбука и цветов. Получилось достаточно молодежно, но при этом понятно для всей нашей целевой аудитории.

Как мы работали

Специалисты видеопродакшена получили бриф ипридумали шесть концепций для ролика.

Представили презентацию с референсами и мудбордами.

Взяли самый сбалансированный для достижения цели вариант.

Собрали режиссерскую и продюсерскую (частично) группу и отправились в Питер. Уже там искали локации и оставшуюся часть команды — такое решение позволило уложиться в бюджет.

Оператором на площадке был Арсений Кан, оператор «Майора Грома».

На моменте продакшена использовали специальную тележку. Вместе с ней побывали в нескольких локациях: на кухне ресторана, в зале «ТОКИО-City» и на квартире.



И наконец наступил постпродакшн, и тут тоже не обошлось без приключений! Начнем с конца: финальное изображение города нарисовано CG-художником AVA studio. Графический вылет в окно на вид ночного мегаполиса усиливает сам ролик и дает ассоциацию с неймингом бренда.

Чтобы гармонично подчеркнуть нейминг компании и естественно показать все целевой аудитории за такой короткий хронометраж (25 секунд), мы применили эффект крутящийся камеры.

Отснятый материал был обработан не только с помощью стандартных методов таких, как цветокоррекция и clean-up, также использовали матт-пейнтинг (создание визуальных эффектов) и компьютерную графику (CG) для добавления элементов, недостижимых в реальной съемке.

Так, через ролики получилось передать «голос» компании:

динамично показать работу ресторана;

привлечь ключевую целевую аудиторию;

интегрировать и обыграть слоган компании.

Руслан Низамов, CEO founder AVA studio: Многие кадры снимали с зеленкой — после добавляли на них изображения. Так команда достигла нужного эффекта. В случае с телефоном — избавились от бликов и преломления изображения, интерфейс приложения сделали крупнее, за счет этого — более читабельным для зрителя.

Решения команды

На любом этапе задачей команды было создание качественного продукта в бюджете клиента. Этим и были обусловлены ключевые решения: отправиться в Петербург, работать с эффектом крутящейся камеры, отрисовать множество кадров для хорошей картинки.

Результат

В итоге получился основной рекламный ролик продолжительностью 25 секунд для диджитал-рекламы и 2 короткие версии по 10 секунд, а также вертикальные версии роликов и пэкшоты.

Состав творческой группы

AVA studio (агенство)

Продюсеры: Арсений Самоделкин, Анна Юрист, Анастасия Горбатенко

Режиссер: Всеволод Чинилов

Второй режиссер: Дарья Румянцева

Оператор-постановщик: Арсений Кан

Механик камеры: Юрий Звездин

Администратор: Олеся Нуштаева

Плейбек/логгер: Антон Иванов

Гаффер: Станислав Герасимов

Долли: Алексей Тетерев, Андрей Мирон

Осветители: Артем Косинов, Денис Аввакумов, Антон Яковлев

Художник-постановщик: Александра Загоскина

Постановщики: Илья Хромов, Денис Стариков

Ассистент художника-постановщика: Полина Клыжко

Фудстилист: Сергей Рабочев

Художник по костюму: Алиса Хафизова

Художник по гриму: Регина Садыкова

Ассистент художника по гриму: Елизавета Чеча

Режиссер монтажа: Дарья Ивко

Актеры: Алексей Коршунов, Игорь Андреев, Ольга Тараканова