Казахский триллер и Майли Сайрус: что делала редакция Sostav, вместо того чтоб развиваться

Мир рекламы и маркетинга — это мир постоянного движения, крупных сделок, контрактов, это мир, ставки в котором становятся только выше, а вместе с ними накапливается и стресс, и фоновое напряжение. Редакция Sostav подготовила очередную подборку контента, который, пусть, наверное, и не сделает вас более крутыми маркетологами, но перезагрузить голову после тяжелого рабочего дня точно позволит.

Роман Бедретдинов, главный редактор

Сериал — «5:32»

Ничего более жестокого я в своей жизни не видел. После этого сериала создается впечатление, что в Казахстане 90-х жили только маньяки, их жертвы, пара следователей и эксперт-патологоанатом. Чуть позже сериал теряет в напряжении, но первые три эпизода — это очень жестко и одновременно очень реалистично.

Если вы думали, что видели все, включайте «5:32», убедившись, что дети у бабушки и бабушка эта (вы поймете) не печет беляши.

Ольга Солдаткина, заместитель главного редактора

Самый быстрый «Индиан»

Драма, основанная на реальных событиях, история новозеландского гонщика Берта Монро в исполнении Энтони Хопкинса. История о человеке, упорстве, любви к своему делу и о Мечте! Картина о стремлении к цели, без нытья или оправданий.

Берт Монро потратил десятилетия жизни на переделку старенького мотоцикла 1920 Indian Scout в гоночный болид в своем крошечном гараже. Подумать только, он срезал протектор покрышки кухонным ножом, в то время как у гонщиков работала команда механиков, было оборудование!

Фильм вдохновляет следовать за мечтой, независимо от возраста и обстоятельств.

Мирон Малафай, корреспондент

YouTube-канал Ланы Нисневич

Выпуск об эволюции дейтинг-приложений и их влиянии на культуру отношений и психологию коммуникации. Как эти приложения изменили культуру отношений и нашу психологию общения? О том, как был устроен дейтинг на Руси и заокеанских землях. А еще — возможно ли эффективно подойти к свиданиям. Желающим вспомнить о Tinder и свайпах рекомендую к просмотру.

Олег Кирин, корреспондент

Альбом Miley Cyrus — Something Beautiful

Майли снова вернулась — и снова не в ту дверь, где ее ждут.

Something Beautiful — очень личная, почти интимная пластинка. Без сногсшибательных хитов, без очевидного продюсерского расчета, но с ощущением зрелости и оголенности. Сложная, медитативная, не на каждый день.

Майли уже делала альбомы, которые не вписывались в рамки, — вспомните Miley Cyrus & Her Dead Petz: грязный, психоделический, сырой. Там была безумная Майли в кислотных очках. А здесь — взрослая, тонкочувствующая артистка.

И визуалы к новой эре — это отдельный восторг. Они вдохновлены эстетикой Pink Floyd. Майли появляется в киношных, театральных, насыщенных символами архивных образах Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen и Alaïa. А в клипе Easy Lover устраивает бурлеск, отсылающий к фильму «Правдивая ложь» — и снова отрывается еще дальше от тени Ханны Монтаны.

Ольга Вишневская, SMM-специалист

Сериал Drive to Survive 7 сезон

Это только для настоящих фанатов королевских гонок. Самый личный и драматичный. Один переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari чего стоит! Это хроника мужества, амбиций и одиночества в мире, где доли секунды решают все.

Екатерина Наклескина, коммерческий редактор

Сериал — «Секс в большом городе»

Я смотрела его очень давно и недавно решила пересмотреть. С возрастом сериал воспринимается совершенно иначе. Помимо отношений между мужчиной и женщиной, в нем ярко показаны различные типажи людей и их реакции на жизненные обстоятельства. Грамотная речь, красивый слог и «жиза» — в этом сериале есть все. К тому же, он легок для восприятия и не перегружает информацией.

Виктория Белова, корреспондент

Роман — «Атлант расправил плечи»

Это монументальный, спорный, идеологически заряженный философский манифест, поданный под видом художественного романа. Выход этой книги в свет совершил революцию в умах американских предпринимателей XX века и меня лично тоже заставил о многом задуматься. Даже если у вас возникнут разногласия с точкой зрения автора, произведение однозначно стоит вашего внимания.

Никита Макаров, корреспондент

Аниме — «Акира»

Бесспорный хит от мира японской анимации, практически стоящий в одном ряду с шедеврами Хаяо Миядзаки. Во многом именно «Акира» задал тренд на киберпанк, который не утихает по сей день, его визуальный стиль и эстетику до сих пор регулярно цитируют во всем мире, а сам сюжет оказал такое влияние на жанр научной фантастики, что даже стал источником вдохновения для «Матрицы».

Это жуткая притча о мрачном и депрессивном будущем, где, несмотря на развитые технологии, человечество все больше утопает в разрухе. Главный герой, стремящийся к справедливости, становится свидетелем заговора тайных корпораций, теневого правительства и даже тайных экспериментов над детьми-телепатами. К аниме относиться можно по-разному, но если вы не смотрели «Акиру», со всей уверенностью можно сказать, что вы упускаете важный пласт современной культуры. Совсем скоро аниме выходит в повторный прокат в российских кинотеатрах, а это значит, что сейчас, как никогда, лучшая возможность познакомиться с произведением, если в свое время вы его упустили.

А что вам запомнилось на прошедшей неделе? Делитесь в комментариях!